Trump ressuscita ‘Roseanne’

Dues dècades després d’acomiadar-se, l’inconfusible riure de Roseanne Conner es tornarà a sentir a la televisió. Roseanne és l’última sèrie a sumar-se a la moda del reboots que des de fa anys domina la programació de les cadenes nord-americanes. El seu retorn -s’estrena avui als Estats Units però aquí encara no té canal-és un dels esdeveniments seriòfils de l’any, tal com demostra el fet que el seu tràiler fos un dels anuncis que es van emetre durant una de les pauses de l’última cerimònia dels Oscars.

Els Conner, el prototip de família treballadora dels Estats Units, torna al complet i amb l’esperit dels seus orígens. La desena temporada, que tindrà nou capítols, recupera el matrimoni protagonista -la Roseanne (Roseanne Barr) i el Dan (John Goodman)- i els seus tres fills, la Becky (Lecy Goranson), el DJ (Michael Fishman) i la Darlene (Sara Gilbert). El punt de partida dels nous capítols serà el retorn d’aquesta última, acompanyada dels seus fills, a casa dels pares després de perdre la feina. Allà es retrobarà amb vells coneguts, com la tieta Jackie, interpretada per Laurie Metcalf, que va guanyar tres premis Emmy per aquest paper.

Votant de Donald Trump

En la seva nova etapa, la sitcom vol ser una resposta humorística a l’atmosfera social i política que es viu als Estats Units des que Donald Trump va entrar a la Casa Blanca. De fet, segons confessa la creadora de la sèrie, Roseanne Barr, el seu alter ego a la pantalla serà votant de l’empresari. “Ho volia fer d’aquesta manera. És la conversa que està tenint tothom. Les famílies no es parlen i la gent encara està en estat de xoc. És l’estat en què es troba el país”, explicava Barr a The Hollywood Reporter. Les tendències polítiques de personatge i creadora es confonen: en les últimes eleccions, l’actriu va confessar que votaria per Trump per sacsejar l’ statu quo.

“Crec que la veu de la classe treballadora no està present a la televisió i nosaltres sempre vam tenir això, i encara ho tenim. Quan vam començar no hi havia una sèrie com la nostra i avui dia encara és així”, diu Barr per justificar el retorn, impulsat per Sara Gilbert. L’actriu, que va començar a treballar a la sèrie quan tenia 13 anys, va convèncer la seva mare de ficció que era el moment de recuperar els Conner. “Em va semblar que era un bon moment per recuperar-la perquè el nostre país està molt dividit i en aquesta família tots poden pensar diferent políticament parlant però això no vol dir que no s’estimin. Crec que això ens fa falta: tothom està molt enfadat i ningú escolta l’altre i les posicions són cada cop més radicals”, explica Gilbert, que ha assumit les funcions de productora executiva.

A banda de la situació política, les vivències dels Conner serviran per parlar d’altres temes, com ara la crisi dels opioides als Estats Units -cada dia moren 145 persones per sobredosi-, la identitat de gènere (el fill de la Darlene s’identifica com a gènere fluid), la maternitat subrogada (la Becky serà ventre de lloguer d’un nou personatge), la immigració il·legal o el sistema sanitari. Per a Gilbert, “és important escriure sobre famílies que no siguin convencionals perquè la majoria de gent no entra dins del que és normal. Volem que la gent senti que aquesta podria ser la seva família”.