Vicent Sanchis: "A partir del juny només tindrem pressupostos per a la producció interna"

La crisi de l'IVA amenaça de deixar TV3 sense poder comprar programes, drets esportius o pel·lícules. Ho ha suggerit aquest matí el director del canal, Vicent Sanchis, en una entrevista a Catalunya Ràdio. "No hi ha garantida la continuïtat de res. A partir del mes de juny, tot pot canviar. Només tindrem pressupostos per a la producció interna".

D'aquesta manera, el directiu traslladava la pressió al govern de la Generalitat, ja que és a les seves mans mitigar, parcialment o totalment, el dèficit de 40 milions d'euros amb què TV3 comença l'any. "No hi ha garantit res amb ningú, i com que no hi ha garantit res amb ningú, convé que ens espavilem", assenyalava Sanchis. "Convé que el govern s'espavili perquè, si no, tota aquesta gent que diu que nosaltres som el pitjor del pitjor del món, mentre som líders d'audiència, se'n sortiran i aconseguiran el que volen".

El fet que ara Hisenda 'cobra' IVA de les aportacions rebudes per a TV3 suposa que enguany comptarà amb 20 milions d'euros menys, als quals s'ha de sumar el dèficit del 2017 (ja que el mitjà no es pot endeutar). Un mal resultat publicitat és el que ha situat els números de partida en 40 milions d'euros menys que en l'exercici anterior. A més, penja sobre la ràdio i la televisió públiques catalanes una amenaça de 147 milions suplementaris, si es perd el contenciós sobre l'IVA dels exercicis anteriors. (En el cas dels 20 milions d'enguany, són inapel·lables, perquè el PP ha canviat la llei, mentre que en els dels altres anys es tracta d'una interpretació de la norma que la Corporació confia a revertir als jutjats.)

"Hem d'arreglar la situació per dues coses: perquè l'audiència de Catalunya, que és majoritària, s'ho mereix i perquè no se'n poden sortir. No podem colar per la porta del darrere un 155 per destruir els mitjans públics de la Generalitat. No ho podem fer", ha conclòs Sanchis.