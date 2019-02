L'associació Dincat prepara una querella contra Arcadi Espada per les seves declaracions sobre la síndrome de Down

L'associació Dincat, que vetlla pels drets i la dignitat de les persones amb discapacitat intel·lectual, té intenció de querellar-se per un delicte d'odi contra el periodista i fundador de Ciutadans Arcadi Espada per les opinions que ha manifestat en diverses ocasions respecte a les persones amb síndrome de Down. Segons ha avançat el 'Diari de l'Educació', l' advocat Jordi Durà, membre de la junta de l'entitat i pare d’una noia amb síndrome de Down, està redactant la querella, que té el suport de la direcció de l'organització.

En una entrevista emesa el 17 de febrer al programa de Cuatro 'Chester', que presenta Risto Mejide, Espada va dir que els pares que decideixin tirar endavant un embaràs tot i saber que el seu fill tindrà síndrome de Down haurien d'assumir "la responsabilitat moral d'haver portat en aquestes condicions un fill al món i la responsabilitat econòmica de mantenir aquest fill en les condicions necessàries per a la seva dignitat". Arran d'aquestes paraules, el presentador el va expulsar del programa.

Risto Mejide expulsa del 'Chester' Arcadi Espada per la seva opinió sobre els nens amb síndrome de Down

No era, però, la primera vegada que Espada es manifestava en termes similars: l'any 2013, en un article a 'El Mundo', va afirmar que acceptar tenir un fill amb discapacitat era un "crim contra la humanitat", i que "si algú deixa néixer algú malalt, podent haver-ho evitat, aquest algú s'haurà de sotmetre a la possibilitat no només que el malalt el denunciï pel seu crim, sinó que sigui la mateixa societat, que haurà de sufragar el cost dels tractaments, la que ho faci". A més, qualificava els nens amb síndrome de Down de "tontos, malalts i pitjors". En altres articles publicats al mateix diari, el 2009 i el 2018, el periodista es referia a les persones amb síndrome de Down com a "malalts mentals" i no com a "discapacitats", tal com li ha reclamat repetidament l'assocaició Down España.

“No ens podem quedar passius i impassibles veient com aquest senyor està fent aquestes manifestacions ideològiques que inciten a l’odi i la discriminació d’un col·lectiu d’una manera tan reiterada”, explica Durà en declaracions al 'Diari de l'Educació. En la seva opinió, Espada ha incorregut en un delicte d'odi, ja que el codi penal, en l'article 510, considera responsables d'aquest tipus de delictes " aquells qui públicament promoguin, fomentin o incitin directament o indirectament l’odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup o persona" per diversos motius, entre els quals la discapacitat. Les penes per aquests delictes van d'un a quatre anys de presó i de sis a dotze mesos de multa.

De totes maneres, Durà avança que, en cas que la denúncia per la via penal no prosperi, l'entitat es planteja recórrer a la via civil, mitjançant una demanda per vulneració del dret a la dignitat, l’honor i la igualtat de les persones amb discapacitat i les seves famílies.