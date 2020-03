El consum infantil de televisió es dobla amb les escoles tancades

Amb les escoles clausurades i els alumnes tancats a casa, els nens i els seus pares han hagut d’esmolar la imaginació per trobar maneres d’ocupar les hores. Un dels recursos que han trobat per combatre l’avorriment ha sigut la televisió: de mitjana, cada nen català d’entre 4 i 12 anys ha passat el doble de temps davant de la petita pantalla des del dia que va començar el confinament, en comparació amb l’última setmana de normalitat a les aules.

Així, si del divendres 6 al dimecres 11 de març el consum de televisió dels infants catalans se situava en 79 minuts per persona i dia, des del divendres 13 (el primer dia en què les escoles van estar tancades) fins al dimecres 18 va ser de 126 minuts. Ara bé, si es descompten els caps de setmana (en què el tancament de les aules no té un impacte directe, tot i que sí que en té l’ordre de confinament) el salt és de 67 a 126 minuts per persona i dia.

Segons les dades facilitades a l’ARA per la consultora Barlovento Comunicación (basades en una mostra de menys d’un centenar d’audímetres), aquest increment de consum s’observa a totes les franges horàries. Ara bé, l’increment és especialment significatiu en dos moments del dia. D’una banda, a la sobretaula (de 14 h a 17 h, una franja que coincideix amb l’horari escolar), en què l’audiència mitjana entre els infants catalans ha passat de 52.000 a 115.000 televidents, més del doble. De l’altra, el late night (des de la mitjanit fins a les 2.30 h), en què s’ha passat d’11.000 espectadors a 25.000. Mentre les escoles estaven obertes, aquesta franja només havia sobrepassat els 10.000 nens la nit de divendres (12.000) i la de dissabte (31.000). Des de dijous passat (la vigília del tancament de les aules) no ha baixat mai dels 11.000, i divendres va assolir un màxim de 42.000 espectadors.

Les generalistes creixen

Tot aquest increment de consum per part dels menors de 12 anys, però, no va a parar en general als canals infantils, sinó que els principals beneficiats són les cadenes generalistes. Entre el 6 i el 12 de març, la suma de l’audiència del Super3/33, Clan, Boing i Disney Channel només va baixar del 35% de quota de pantalla durant el cap de setmana, i va arribar a superar el 45% en tres ocasions en aquesta franja d'edat. En canvi, des del dia 13 aquest grup de canals no ha arribat mai al 30%. Per contra, els canals generalistes i els especialitzats en informació (3/24 i 24 horas) se situaven, en conjunt, entre el 20% i el 30% de share mentre les escoles estaven obertes, però des de dijous de la setmana passada (en què a la nit ja es va disparar el consum de televisió entre els infants) han superat sempre amb escreix la barrera del 30%, i es van quedar a tocar el 50% divendres.

Entre les ofertes infantils, la que ha tingut un millor comportament des de l’inici del confinament ha sigut Clan, que no ha baixat cap dia del podi dels canals més vistos pels nens catalans. Boing ha entrat sempre al top 10, mentre que Disney Channel n’ha quedat fora en dues ocasions i el Super3/33 en tres. És una situació similar a la de la setmana anterior. El millor registre per al canal infantil català des del tancament de les escoles és el 5,5% que va marcar dimecres. Ara bé, si s’hi afegeixen les dades de l’Esport3 (que des de dilluns replica la programació del Super3) la xifra puja fins al 6,9% i iguala Boing al quart lloc del rànquing. Aquell dia Clan va liderar amb un 13,9%.

Cal tenir en compte que la xifra del canal infantil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es veu perjudicada pel fet de compartir espai amb el 33, que té un seguiment pràcticament nul entre els nens i, per tant, fa baixar la mitjana global del canal. També és cert, però, que el 33 comença la seva emissió a les 21.30 h, una hora en què l’audiència de la resta de canals infantils també és molt minsa.

Interès per la informació

Si s’observa la llista de programes més vistos entre els nens abans i després de la suspensió de les classes, la diferència és molt clara. Des del divendres 6 fins al dijous 12 només apareixen tres emissions de cadenes no infantils entre les deu més vistes de cada dia: dues edicions del Telenotícies vespre i una de Supervivientes exprés (tot i que aquest programa es va emetre dijous a la nit i, per tant, la seva aparició al rànquing ja podria ser causada pel fet que l’endemà no hi havia escola). A partir de divendres, els espais infantils segueixen tenint una presència important als primers llocs, però compartint espai amb informatius (hi apareixen els de TV3, La 1, Telecinco i La Sexta) i amb programes com No pot ser!, Aquí la Tierra, Supervivientes i els documentals de La 2, que van aconseguir el tercer lloc de dimarts.

El consum d’informatius entre els menors de 12 anys va tenir el punt àlgid entre divendres i dissabte. El Telenotícies vespre del primer dia del cap de setmana (que va coincidir amb la compareixença de Pedro Sánchez per informar sobre el decret d’estat d’alarma) va arribar als 45.000 espectadors d’aquest grup d’edat (i va ser l’emissió més vista de les dues últimes setmanes). Aquell dia tant el 3/24 com el 24 Horas van entrar al top 10 dels canals més vistos.