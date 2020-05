La 1 emetrà a l’estiu el concurs ‘Bloqueados por el muro’

260x366 La 1 emetrà a l’estiu el concurs ‘Bloquedos por el muro’ / RTVE La 1 emetrà a l’estiu el concurs ‘Bloquedos por el muro’ / RTVE

La 1 emetrà durant la temporada d’estiu Bloqueados por el muro, un concurs produït per Gestmusic que combina les preguntes i respostes amb les habilitats físiques. L’espai s’emetrà diàriament i durant tota la setmana s’hi enfrontaran els dos mateixos equips, cadascun dels quals format per quatre persones. El càsting per participar-hi ja s’ha obert.

Mentre responguin les preguntes, els jugadors hauran de mantenir l’equilibri sobre una superfície estreta arran d’una paret formada per blocs que s’aniran movent i els empenyeran cap enfora. Quan un concursant caigui quedarà eliminat, i quan un equip es quedi sense cap membre s’acabarà el duel i l’altre equip jugarà la final. En funció dels punts acumulats durant les rondes prèvies, els finalistes disposaran de més o menys espai on aguantar-se en la fase definitiva. Aquesta última ronda de preguntes permetrà acumular diners (especialment els divendres, en què la quantitat en joc serà més elevada), i l’equip que acabi la setmana havent guanyat un premi més alt podrà seguir jugant la setmana següent.

Bloqueados por el muro es basa en el format d’origen japonès Block out.