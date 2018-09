La caverna té un somni (que Martin Luther King és unionista)

'El Confidencial' publicava divendres l'article titulat "L'Institut Luther King dels EUA demana que Torra deixi de fer servir la seva figura: «És hipòcrita»". Es basava en una entrevista pròpia a Clayborne Carson, director de l'Institut Martin Luther King de la Universitat de Stanford. Llegint la peça ja es veia clar que enlloc hi havia la demanda directa al president català. I era discutible portar "hipòcrita" al titular, ja que, quan pronunciava la paraula, l'entrevistat no parlava específicament del cas català, sinó dels governs en general, que no poden exercir el monopoli de la violència i reivindicar l'activista King. L'article, esclar, es va viralitzar perquè va ser repicat amb fervor pels mitjans de l'unionisme.

Però resulta que Carson ha escrit un apunt dient que el van citar erròniament ("misquoted") i detalla en sis clarificadors punts com se'l va presentar d'una manera esbiaixada. I ha parlat amb l'ACN, conversa en què ha qualificat "d'admirable" que l'independentisme tingui en MLK el seu referent. La resposta del mitjà no ha estat rectificar sinó publicar els àudios de les entrevistes... però fragmentats, de manera que no se sap si hi falten parts rellevants, i tampoc no hi ha algunes preguntes, per avaluar si empenyien a una resposta concreta. I algunes frases originals, més que editades han sigut cuinades. El digital aprofitava, a sobre, per desprestigiar l'entrevistat: "És difícil saber què ha empès Carson a matisar la seva versió fins a desdibuixar-la", escrivien l'endemà. O deien que "semblava conèixer" el tema. Al·lucinant. Quan li feien dir el que interessava al mitjà era tot un expert. Ara ja només ho "semblava" i suggereixen que s'ha acoquinat pels insults a les xarxes. Zero autocrítica.

La clau de la trampa està en aquest paràgraf, publicat pel mateix mitjà: "Ell porta ara a primer pla el que durant la conversa van ser matisos. I al revés: converteix en matisos el que durant l'entrevista van ser els vectors de la seva exposició". És a dir, ja et dic jo què penses, Carson.