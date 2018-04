El Parlament es querellarà contra Llarena, i quatre claus més del dia

1.

El Parlament es querellarà contra Llarena. Torrent ajorna el ple d’investidura de Sànchez després que el magistrat li tornés a denegar la llibertat .

2.

Llarena paralitzarà la causa contra Carles Puigdemont si no el lliuren per rebel·lió. El jutge acudirà a Luxemburg quan Alemanya accepti lliurar el president per altres delictes.

3.

Trump diu ara que l’atac contra Síria potser “no serà tan imminent”. Berlín aclareix que no participarà en una eventual ofensiva, i París i Londres no es posicionen.

4.

Volkswagen cessa el seu president, Matthias Müller. El substitut serà el fins ara cap de marca, Herbert Diess.

5.

Creen una membrana de grafè que revolucionarà la medicina, la tecnologia i la química. El nou material podria servir per fer diàlisi, seqüenciar l'ADN o substituir el silici als microxips.