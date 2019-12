Reunió Torra-Puigdemont i el Tram duplica el deute: les claus del dia, amb Antoni Bassas (09/12/2019)

És dilluns 9 de desembre del 2019. Avui estarem pendents del fort vent que bufarà amb cops de fins a 100 km/h al sud de Catalunya i al Pirineu, i que en general reforçarà la sensació de fred i farà baixar la humitat. Dilluns amb molt de sol i algunes nevades al vessant nord del Pirineu.

1. La setmana política arrenca lentament. El president Quim Torra es desplaça avui a Brussel·les, on es reunirà amb el president Puigdemont, per debatre la posició de Junts per Catalunya en la investidura de Pedro Sánchez. No s’espera que en surti una posició definitiva.

2. Mentrestant, Esquerra i el PSOE es tornaran a reunir demà. La portaveu republicana, Marta Vilalta, deia ahir a l’ARA que negociació hauria de voler dir final de la repressió: " Han reconegut que hi ha un conflicte polític a Catalunya i que s’ha d’activar una via política per resoldre’l. I per a nosaltres ha de ser una taula de negociació on puguin seure Catalunya i l’estat espanyol per trobar una solució democràtica i aparcar definitivament la repressió".

Marta Vilalta: “Activar la via política vol dir també desactivar la via repressiva”

3. Tenim crònica des de Hong Kong: una nova marea humana inunda la ciutat, una de les concentracions més grans d'ençà que van començar les protestes fa sis mesos. Il·lustrem la notícia amb la imatge d’un manifestant amb un rètol que diu: “A tot els que lluiten per la llibertat i la justícia, estem amb vosaltres”. I entre els llocs del mon que cita hi ha “Catalonia”.

4. I és que hi ha protestes en diversos llocs del mon. Crònica des de Santiago de Xile i des de Bogotà: Shakira és una de les poques artistes que no se sumen a la protesta que demana diverses millores al govern.

5. A Economia, l’Àlex Font Manté explica que el tramvia de Barcelona duplica el seu deute per poder pagar 90 milions de dividends als seus accionistes. Per aconseguir els diners ha firmat un nou préstec amb la banca, amb una rebaixa dels interessos.

6. A Cultura entrevistem Donatella Di Cesare, una assagista italiana que diu “és incomprensible que a Espanya encara hi hagi una monarquia borbònica i que es pretengui una homogeneïtzació ètnico-política; és d’una violència fundacional terrible”.

7. I als esports, tenim tres jugadors que han fet tres gols aquest cap de setmana: Messi al Barça, Stuani al Girona i Joaquín al Betis. Amb aquests hat tricks, Messi és el pitxitxi de la Lliga, Stuani posa el Girona cinquè, a un punt de l’ascens, i Joaquín es converteix en el jugador més gran que marca tres gols: ahir els va fer amb 38 anys i tres mesos, de manera que supera el rècord de Di Stéfano. Ha plogut. En parlarem al cafè de la lliga, aquest matí, amb el cap d’Esports de l’ARA, Toni Padilla. Mal any, de moment, per a Guardiola al City: ahir va perdre a casa el derbi amb el United, per 1 a 2.

8. En bàsquet, el Barça guanya a la pista del Manresa i la Penya perd contra el Baskonia d’un punt.