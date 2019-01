El 33 es conjura per reaccionar

Salvar la dada d’audiència de TV3 en temps de crisi ha tingut com a dany col·lateral deixar en un tercer pla la resta de canals televisius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El cas del 33 és especialment simptomàtic, perquè des que va deixar d’estar sol per passar a compartir freqüència amb el Super3 -en un moviment operat el 2012 i que estava motivat també per la retirada de fons del Govern- ha anat perdent audiència de manera sostinguda.

Des de la direcció de la televisió, però, es considera que ha arribat l’hora d’intentar marcar un punt d’inflexió en el 33. Per aconseguir-ho, ha obert la porta a la contractació de cinc nous programes que haurien de començar a estrenar-se a partir de la temporada vinent, al setembre. El procés per escollir-los és indicatiu de la política que es vol aplicar amb el canal. Es disposava d’un pressupost modest: 500.000 euros, que han de servir per generar cinc projectes. Tot i que es tractava d’una convocatòria oberta, de facto s’adreçava a nous creadors i productores modestes. Es recupera així un paper que havia jugat tradicionalment el 33: ser la porta d’entrada per a empreses audiovisuals emergents, que encara no havien demostrat poder assumir un format en el primer canal.

Es van rebre més de 300 propostes a la convocatòria, la qual cosa va superar les expectatives internes de la casa. A partir d’aquí es van triar 25 finalistes, que van tenir l’oportunitat de presentar i defensar les seves propostes davant la comissió que escollirà els cinc programes que finalment arribaran a la graella. En menys de dues setmanes, però, està previst que la CCMA anunciï quins són els vencedors d’aquesta convocatòria. De moment, la sessió de pitching va ser satisfactòria, segons expliquen fonts de la televisió. “A banda de ser-hi els que formen part del jurat, va venir gent d’altres departaments que entenien que allò podia suposar una entrada d’aire fresc”.

Una de les intencions dels programadors del canal és que els nous projectes marquin un cert camí pel que fa a l’adaptació del canal al món digital. Es considera que la pantalla de la TDT no s’ha de desatendre, però que és l’aparador d’un món que pot tenir molta més vida i continuïtat a les xarxes.

En tot cas, que hi hagi una nova fornada de creadors que rebin l’oportunitat d’estrenar programa serà només una mesura pal·liativa per a un canal que va veure retallada severament la graella el 2012, amb la fusió amb el Super3, i que des d’aleshores ha perdut la meitat de la seva audiència. El canal resultant que agrupa les dues marques va aconseguir el 2018 un 0,9% de quota de pantalla. Però, en realitat, la franja específica del 33 -que comença al vespre- està per sota d’aquest registre i es va quedar en tan sols el 0,7%. A tall comparatiu, La 2 marca a Catalunya un share del 2,2%.

Guanyar minuts

Un altre moviment tímid per recuperar espai de graella per al 33 ha sigut la retirada de la reemissió de la telenovel·la de les tardes. Així, des del gener ja no es pot veure al vespre el serial Com si fos ahir, perquè es considera que el servei a la carta és suficient per a qui vulgui recuperar les aventures dels protagonistes del serial. Això sí, els 40 minuts que ocupava s’han repartit gairebé salomònicament: 25 minuts per al Super3 i 15 minuts per al 33, aproximadament.

Els passos següents ja s’haurien de fer a partir d’una ampliació pressupostària que, avui dia, sembla poc probable. Un dels problemes que té TV3 és que ha deixat de tenir contracte programa des del 2009. Això ha impedit un mínim de projecció pressupostària per als mitjans de la Generalitat que han hagut de negociar any rere any l’assignació del Govern (que es va reduir en una tercera part al començament de la crisi). De moment, la Corporació ha demanat la mateixa subvenció pública que l’any anterior, però encara no se sap si caldrà treballar el 2019 amb pressupostos prorrogats per falta d’acord polític.