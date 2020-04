La Sexta, la més beneficiada per un consum de televisió rècord

Cinc hores i 50 minuts. Aquest és el temps que cada espectador català va dedicar a mirar la televisió cada dia del mes de març, de mitjana. Es tracta d’un rècord històric, que supera en deu minuts l’anterior màxim, assolit el febrer del 2013 amb 5 hores i 40 minuts al dia, segons dades facilitades a l’ARA per Barlovento Comunicación. Ara bé, aquestes xifres només tenen en compte les persones que, efectivament, van mirar la televisió durant el mes passat. Si es pren com a base el total de la població catalana (incloent-hi, doncs, els que no van encendre el televisor en tot el mes), la mitjana va ser de 4 hores i 20 minuts per persona i dia, inferior al rècord de 4 hores i 35 minuts del novembre del 2012. Això sí, aquest març va ser el mes de més consum de televisió per persona dels últims sis anys, i la diferència amb les dades més recents és abismal: en l’últim any, el màxim de consum s’havia assolit al gener, amb 3 hores i 37 minuts per persona i dia.

Amb tot, Catalunya se situa a la cua de l’Estat en totes dues mètriques: en temps per persona, només les Balears van quedar per darrere del Principat, amb 4 hores i 18 minuts (la mitjana espanyola és de 4 hores i 44 minuts) i en consum per espectador totes les altres comunitats se situen per sobre de les sis hores, i la mitjana estatal arriba a 6 hores i 11 minuts.

El gran increment de consum durant el mes passat té especial mèrit si es té en compte que l’audiència no es va disparar fins a la segona quinzena, a partir del tancament de les escoles i instituts catalans (dia 13) i l’aprovació del decret d’estat d’alarma, amb la consegüent ordre de confinament dictada pel govern espanyol (dia 14). De fet, segons les dades recollides pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), durant els 12 primers dies del mes el temps dedicat a mirar la televisió a Catalunya se situava en 3 hores i 18 minuts per persona i dia, per sota de la mitjana dels 12 mesos anteriors. En canvi, a partir del tancament de les escoles, va créixer fins a 4 hores i 34 minuts diaris. L’increment, doncs, és del 38,4%, pràcticament calcat al 37,8% d’augment que es va registrar de mitjana a Espanya (en aquest cas, comparant les dades fins al dia 13 amb les del dia 14 en endavant, ja que es pren com a referència el decret d’estat d’alarma).

TV3 i La Sexta, les que més creixen

Aquesta pujada del consum televisiu, però, no es va repartir equitativament entre totes les cadenes de televisió. En xifres absolutes, la que més se’n va beneficiar és TV3, que dels 31 minuts diaris que li va dedicar cada català de mitjana durant els primers dies de març, va passar a 46 minuts a partir del dia 13, és a dir, un quart d’hora més. Ara bé, percentualment, qui més va incrementar el seu temps de consum a Catalunya va ser La Sexta, que va passar de 14 a 23 minuts diaris, és a dir, un 64% més. També La 1 va experimentar un creixement percentual més gran que la pública catalana (54%), mentre que Cuatro (30%), Antena 3 (22%) i Telecinco (17%) van ser les generalistes que menys van veure incrementat el seu temps de consum.

La situació és molt similar si s’observa exclusivament el comportament dels informatius. Els Telenotícies de TV3, que ja partien d’una comodíssima primera posició (amb 563.000 espectadors de mitjana els 12 primers dies del mes) van incrementar la seva audiència en prop de 300.000 persones un cop iniciat el confinament, fins a arribar a una mitjana de 840.000 seguidors. És la pujada més gran en termes absoluts, però percentualment representa un 49%, una xifra inferior al 69% de pujada que va experimentar La Sexta noticias i al 62% del Telediario. Els informatius de Telecinco i els d’Antena 3 són els que menys es van beneficiar del creixent interès de l’audiència per aquest tipus de programes, amb una pujada del 26% i el 19%, respectivament.

Els més joves es retroben amb la televisió

Per segments d’edats, és remarcable el gran creixement del consum de televisió entre els menors de 24 anys. Es tracta de les franges d’edat que menys temps dedicaven a aquest mitjà (i, per tant, les que tenien més marge per créixer), però el seu consum s’ha disparat fins a prop d’un 70%. En concret, entre els nens de 4 a 12 anys, el temps destinat a mirar la televisió ha passat de 71 minuts per persona i dia mentre les escoles estaven obertes a 119 minuts durant la segona meitat del mes de març, amb un augment del 68%. En el cas dels joves de 13 a 24 anys, el salt ha sigut de 69 a 110 minuts diaris, és a dir, d’un 69%. Destaca especialment l’increment de temps que aquests dos col·lectius dediquen a mirar TV3: el creixement en aquest cas específic ha sigut del 125% entre els infants i del 114% entre els joves.

De tota manera, aquests dos grups d’edat continuen sent els que menys temps dediquen a mirar la televisió lineal: els més grans de 65 anys, que ja passaven més de sis hores diàries davant de la pantalla, n’hi destinen ara set i mitja; els que tenen entre 45 i 64 anys han passat de 4 hores i 20 minuts a 5 hores i 4 minuts (amb l’increment absolut més gran, de 112 minuts), i els de 25 a 44 anys han passat de mirar la televisió una hora i 51 minuts cada dia a fer-ho durant dues hores i 51 minuts.