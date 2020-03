Netflix crea un fons de 100 milions de dòlars per ajudar els treballadors a l’atur

La pandèmia del coronavirus ha obligat a aturar moltes de les produccions audiovisuals que estaven en marxa i molts treballadors de la indústria s’han quedat sense feina. Per aquest motiu Netflix, una de les plataformes afectades, ha anunciat que crearà un fons de 100 milions de dòlars que servirà per donar suport a aquelles persones del sector audiovisual que s’han quedat a l’atur. Durant les últimes setmanes sèries com The Witcher i Stranger things han hagut de cancel·lar els rodatges.

Tot i que la majoria dels diners es destinaran principalment a aquells treballadors dels Estats Units que han estat afectats directament per l’aturada de les produccions de la plataforma, Netflix ha reservat 15 milions de dòlars per a ONGs externes que treballen en alguns dels països en què la companyia nord-americana desenvolupa els seus rodatges. “En altres regions, inclosa Europa, Llatinoamèrica i l'Àsia, on tenim una gran presència productiva, estem treballant amb organitzacions de la indústria per crear iniciatives de suport semblants”, assegura Ted Sarandos, responsable de continguts de Netflix.

“La crisi del Covid-19 és devastadora per a moltes indústries, inclosa la comunitat creativa”, assenyala: “Gairebé totes les produccions de televisió i cinema de tot el món s’han hagut d’aturar i això ha deixat milers d’equips i repartiments sense feina. Això inclou electricistes, fusters i conductors, treballadors que cobren segons hores treballades o per projectes. Aquesta comunitat ha donat suport a Netflix en els bons moments i nosaltres els volem ajudar en aquests moments difícils, sobretot mentre els governs acaben de decidir quina ajuda econòmica oferiran”.