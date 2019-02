La crònica del judici: la Fiscalia se centra en els delictes de malversació i desobediència i aparca la rebel·lió, i quatre notícies del dia

1.

La crònica de la segona jornada del judici d'aquesta setmana: La Fiscalia ajorna la rebel·lió i intenta lligar els delictes menors en l'interrogatori als exconsellers. Bassa rebaixa el referèndum i no el considera "concloent" per la independència. Del rebuig al racisme a la tolerància zero a la violència masclista: Els motius dels acusats per no contestar VOX. Els processats rebutgen que un partit d'extrema dreta faci d'acusació popular.

Felip VI, en ple judici del Procés: "No és admissible apel·lar a una suposada democràcia per damunt del dret". Puigdemont respon que "Franco també va respectar la llei quan va nomenar Joan Carles I com a successor".

L’independentisme es conjura per aturar el país durant la vaga general. Manifestacions a les principals ciutats catalanes, piquets informatius en empreses i comerços, talls a les carreteres o marxa lenta de vehicles: les principals iniciatives per al 21 de febrer.

El preu del lloguer a Barcelona puja un 6% el 2018. Les rendes es disparen més del 10% a Ciutat Vella.

La Fiscalia investiga la venda il·legal per internet de medicaments amb clorit de sodi. L'Agència Espanyola del Medicament no autoritza la venda de MMS, químic promocionat per Josep Pàmies.