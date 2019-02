Felip VI rep el Premi de la Pau i la Llibertat al Congrés Mundial del Dret mentre se celebra el judici al Procés

"No és admissible apel·lar a una suposada democràcia per damunt del dret, ja que sense el respecte a les lleis no existeix ni convivència ni democràcia, sinó inseguretat, arbitrarietat i, en definitiva, trencament dels principis morals i cívics de la societat". Aquestes han sigut les paraules que Felip VI ha utilitzat en el seu discurs al Congrés Mundial del Dret (World Law Congress) celebrat a Madrid paral·lelament al judici al Procés, on ha recollit el Premi Mundial de la Pau i la Llibertat que li ha atorgat l'Associació Mundial de Juristes. El guardó reconeix la tasca de les "institucions democràtiques espanyoles i el compromís del rei en defensa de la democràcia, enfortint el model constitucional".

Acompanyat per Letícia, el rei no s'ha referit en cap moment al judici tot i que ha una defensa fèrria de d'estat de dret i del respecte a la llei, a l'hora que ha apel·lat a la convivència i ha garantit la independència i neutralitat de la Corona. L'acte s'ha celebrat amb normalitat, després que ahir un grup d'estudiants protestessin amb pancartes i llaços grocs contra la justícia "farsa" durant la intervenció del president del TC.

Felip VI creu que el fet que el congrés, que ha acollit uns 2.000 juristes, se celebri a Madrid és una mostra de confiança en un estat social i democràtic de dret "completament assentat", malgrat les dificultats que ha reconegut que a tot el món afecten les institucions democràtiques.

En un moment com l'actual creu necessari reafirmar el compromís amb la democràcia constitucional i ha considerat que democràcia i Estat de dret són realitats inseparables. "Sense democràcia el Dret no seria legítim, però sense Dret la democràcia no seria real ni efectiva", ha dit, i ha subratllat que no hi ha llibertat sense lleis ni democràcia sense lleis. Per reforçar aquesta idea, ha citat Aristòtil, Ciceró i Octavio Paz. Així, ha recordat que el filòsof grec ja va advertir que sense lleis no hi pot haver democràcia, sinó demagògia, i que l'escriptor mexicà va assegurar que, sense democràcia, la llibertat és una quimera.

El rei ha agraït el premi rebut, que ha interpretat com un reconeixement a la democràcia constitucional espanyola i als dirigents que en diversos àmbits van liderar la Transició i van fer possible el text constitucional. En representació de tots ells ha citat a l'expresident Felipe González, que ha intervingut prèviament a l'acte i al qual ha traslladat que ha procurat estar a l'altura de la confiança que va dipositar en ell. "La Constitució ha estat, és i serà la guia de tots els meus actes. I la independència i la neutralitat de la Corona el meu permanent compromís cívic amb Espanya, al servei de la democràcia i de la llibertat".

El rei ha reconegut que la democràcia espanyola ha hagut de fer front a dificultats "serioses i greus", però s'ha mostrat convençut que "l'Espanya constitucional ha demostrat la seva fortalesa democràtica, els seus ferms principis i els seus conviccions sòlides i profundes".