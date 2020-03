El festival d'Eurovisió, cancel·lat

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha anunciat aquest dimecres al migdia la cancel·lació del festival d'Eurovisió d'aquest any, que s'havia de celebrar el 16 de maig a Rotterdam, a causa de l'epidèmia del coronavirus. L'organisme, que agrupa les televisions públiques europees i que organitza el certamen, considera "impossible" mantenir l'esdeveniment "com estava planejat" a causa de "la creixent expansió del Covid-19 arreu d'Europa i les restriccions posades en pràctica pels governs [dels països] dels operadors participants i les autoritats holandeses", el país on s'havia de celebrar el concurs.

La UER havia anunciat aquest dimarts que "en breu" informaria sobre el futur immediat del festival. L'anomenat Grup de Referència (format per representants dels països participants, de la cadena amfitriona i de la UER) es va reunir d'urgència dimarts per analitzar les diferents opcions que hi havia sobre la taula (cancel·lar el festival, ajornar-lo, celebrar-lo sense públic o fer-lo per via telemàtica), davant l'evidència que seria pràcticament impossible tirar endavant el certamen tal com estava previst. Finalment, es van descartar les alternatives que haurien permès mantenir-lo.

La UER veu inviables les alternatives

En aquest sentit, la UER adverteix que probablement la situació a Europa es mantindrà "incerta" durant "els pròxims mesos", la qual cosa fa que no es pugui "garantir" que sigui possible organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques i amb tantes parts implicades aquest mateix any. A més, diu, això "reduiria el temps que la cadena guanyadora tindria per preparar la competició de l'any que ve".

Pel que fa a la possibilitat de celebrar Eurovisió sense públic, l'organització addueix que està "seguint minuciosament les recomanacions de les autoritats competents per protegir la salut i el benestar de tots els ciutadans". "Les restriccions holandeses sobre aglomeracions d'un gran nombre de persones i les restriccions sobre viatges internacionals –afegeix– impliquen que mantenir l'esdeveniment, fins i tot sense públic, és impossible en aquest moment". Des de la setmana passada, a Holanda estan prohibides les concentracions de més de 100 persones. Està previst que la mesura s'aixequi el 6 d'abril, tot i que es podria prorrogar.

Així mateix, la UER descarta l'opció de celebrar el certamen amb cada participant cantant des del seu país, perquè "unir delegacions, artistes i fans en un sol lloc i oferir una plataforma igual perquè tots els artistes competeixin en el mateix escenari i amb les mateixes oportunitats de brillar forma part de l'ADN del festival d'Eurovisió". "Organitzar el festival d'una altra manera no estaria d'acord amb els valors i la tradició de l'esdeveniment", afegeix l'organisme, i argumenta que "el format únic" del festival "com un esdeveniment internacional en directe" fa que "no sigui possible trobar cap alternativa realista". "No tenim cap altra opció que cancel·lar l'espectacle", diu la UER.

Primera cancel·lació de la història

El festival d'Eurovisió es va celebrar per primera vegada el 1956, i des de llavors no havia faltat a la cita ni una sola vegada al llarg de 64 anys. Aquesta 65a edició, doncs, serà la primera que no se celebrarà. "Igual que els milions de fans d'arreu del món, estem extremament tristos que [el festival] no es pugui celebrar aquest mes de maig", diu la UER.

En tot cas, la Unió Europea de Radiodifusió assegura que a partir d'ara mantindrà les converses amb la corporació pública holandesa i la ciutat de Rotterdam de cara a celebrar-hi el festival del 2021. De moment, però, no se li ha posat data, ni tampoc s'ha concretat si els artistes que havien de participar en aquesta edició del certamen hi podran concórrer l'any que ve amb els mateixos temes. "Això s'ha de debatre entre el Grup de Referència i els operadors participants i la decisió es comunicarà posteriorment", ha explicat la UER, que demana "paciència" als seguidors del certamen mentre es resolen les derivades d'aquesta "decisió sense precedents" i es compromet a donar informacions més concretes "en els pròxims dies i setmanes".

Les normes del certamen estableixen que les cançons que hi competeixin han de ser originals, i no es poden haver publicat abans de l'1 de setembre de l'any anterior. Cap de les candidates d'aquesta edició compliria aquesta norma l'any que ve, ja que totes s'han anat fent públiques durant els últims mesos: l'últim país que va estrenar el seu tema per al festival del 2020 va ser Rússia, que el va publicar dijous passat. De totes maneres, no es pot descartar que, tenint en compte l'excepcionalitat de la situació, els organitzadors del festival facin una excepció en aquesta ocasió.

Blas Cantó, disposat a repetir candidatura

De moment, Televisió Espanyola ja ha ofert a Blas Cantó, que havia sigut escollit per representar Espanya en aquesta edició del festival, mantenir la seva candidatura de cara al 2021, i ell ho ha acceptat. "Hi ha el compromís per part meva de seguir treballant en la nostra candidatura el 2021 i estic molt content de tenir l'oportunitat de fer-ho l'any que ve", afirma el cantant murcià en un comunicat difós per TVE. L'intèrpret ha lamentat la suspensió del festival, "perquè hi ha una gran feina al darrere, d'un equip humà increïble durant molts mesos treballant en cadascuna de les candidatures", però admet que la decisió és lògica. "Crec que és la decisió correcta. Hi ha països que estan començant ara amb l'epidèmia i no se sap quan es podrà frenar. Un any de marge és el mínim per fer el festival en condicions. Eurovisió s'ho mereix", ha reflexionat.

TVE, per la seva banda, "dona suport i entén la difícil decisió" adoptada per la UER i coincideix amb els organitzadors que l'epidèmia que afecta tant els Països Baixos com els altres 40 països participants feia "impossible garantir la protecció de totes les persones implicades en aquesta edició".