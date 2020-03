Reunió d'urgència per avaluar el futur del festival d'Eurovisió

El festival d'Eurovisió té molts números per convertir-se en una nova víctima de l'epidèmia del coronavirus. La 65a edició del certamen hauria de tenir lloc a la ciutat holandesa de Rotterdam entre el 12 i el 16 de maig, però la crisi sanitària amenaça greument la seva celebració. En aquest sentit, l'organització del festival ha emès aquest dimarts, a través de Twitter, un comunicat per explicar que "confia" poder donar més informació sobre el futur del festival "aviat". "Amb una situació constantment canviant i un gran nombre de persones per consultar, cal tenir en compte tots els elements importants", argumenten els responsables del certamen per justificar que encara no s'hagi pres cap decisió concreta.

An update about the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/z2eWk6Bp3g — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 17, 2020

Tot i que no s'ha comunicat oficialment, diversos mitjans asseguren que la televisió pública txeca ha revelat que aquest mateix dimarts s'està celebrant una reunió d'urgència de l'anomenat Grup de Referència (és a dir, els màxims responsables de l'organització del festival), en la qual s'hauria de prendre alguna decisió. Entre les opcions que s'han posat sobre la taula durant les últimes setmanes hi ha la d'ajornar el festival, celebrar-lo a porta tancada, fer-lo per via telemàtica (és a dir, cada intèrpret des del seu país) o directament cancel·lar-lo.

La setmana passada l'alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, va fixar "el 5 o el 6 d'abril" com a data màxima per prendre una decisió, ja que és en aquell moment quan està previst començar la construcció dels decorats de l'espectacle. Precisament el 6 d'abril és el dia que està previst que s'aixequin les mesures imposades als Països Baixos per contenir l'epidèmia de coronavirus, entre les quals hi ha la prohibició d'actes en què participin més de 100 persones. Les restriccions, però, es podrien prorrogar en funció de com hagi evolucionat la situació sanitària al país.

De moment la crisi del coronavirus ja ha tingut algunes afectacions sobre el festival d'Eurovisió: l'organització ha paralitzat el rodatge dels vídeos de presentació dels intèrprets (coneguts com a postals), i les pre-parties de Madrid, Londres i Tel Aviv (les festes que se celebren durant les setmanes prèvies al festival, en què actuen molts dels concursants) han sigut cancel·lades.