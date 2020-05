La franja dels matins i els informatius territorials fan tornar les protestes a RTVE

Orange is the new black a la televisió pública espanyola. Si durant el mandat del PP els treballadors de RTVE van instaurar els divendres negres com a mesura de protesta per les ingerències polítiques, ara han tornat les protestes cromàtiques, només que amb el taronja com a color escollit. En aquest cas, les crítiques se centren en els canvis en els espais informatius que s’atribueixen a Enric Hernández, de qui aquest dimarts Comissions Obreres ha demanat la dimissió. El col·lectiu RTVE Sin Personal també s’ha sumat a la protesta.

En concret, els representants dels treballadors denuncien que s’estigui aprimant el servei públic de la casa, ja que es considera que el trasllat de Xabier Fortes al canal 24 hores i el relleu de María Casado per Mònica López s’orienten a convertir la franja matinal en un espai molt més a l'estil revista i on tinguin cabuda els continguts rosa, per fer la competència a Telecinco i Antena 3. També critiquen la reducció del temps dedicat a la informació produïda des dels centres territorials. Per exemple, fonts sindicals diuen que l’informatiu de 30 minuts de les dues del migdia quedaria reduït a un butlletí de només 5 minuts i que aleshores hi hauria un noticiari molt més curt a les 15.55. "Volen que L’informatiu migdia desaparegui", constaten en una circular molt dura en què critiquen la inexperiència de l’exdirector d’ El Periódico en el mitjà televisiu i l’acusen de no tenir vocació de servei públic.