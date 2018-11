'El intermedio' es disculpa pel gag de la bandera espanyola i Toni Soler es moca amb la senyera

'El Intermedio' va tornar aquest dilluns a la graella de La Sexta, cinc dies després del polèmic gag en què Dani Mateo es va mocar amb la bandera d'Espanya i que va generar una allau de crítiques, amenaces personals (fins i tot per part de càrrecs polítics) i un boicot publicitari contra l'humorista, el programa i la cadena. Davant d'aquesta situació, el presentador i director de l'espai, el Gran Wyoming, va obrir el programa de dilluns demanant disculpes als espectadors per un acudit que "no tenia cap gràcia".

"'El Intermedio' vol subratllar que no hi havia intencionalitat política ni cap posicionament editorial al darrere: era simplement humor. Però si la broma no ha funcionat, si en comptes de provocar el riure ha generat crispació social, és evident que es tracta d'un gag fallit i, per tant, no tenim problemes a demanar disculpes sinceres a tots aquells que s'hagin sentit ofesos", va dir Wyoming. I va insistir: "La nostra intenció no era ofendre".

Segons ell, aquesta polèmica ha comportat "diverses injustícies": els "embolics" en què s'ha vist involucrada La Sexta i "l'acarnissament" que està patint Dani Mateo, que ha arribat "fins i tot a l'àmbit personal". Al seu torn, Mateo va dir, en to de broma: "Jo ni tan sols escric els esquetxos, o sigui que soc encara més tonto del que creuen". "Però no vull assenyalar els guionistes, ells no en tenen la culpa", va afegir, i va rematar-ho: "Seguiré entregant la meva vida a l'humor".

Aproximadament una hora abans d'aquestes disculpes d''El Intermedio', l'espai de TV3 'Està passant' també va fer referència a la polèmica, però amb un to radicalment diferent: també a l'inici del programa, el presentador, Toni Soler es va posicionar "a favor de l'humor sense censura". "Per això, ara procediré a mocar-me amb un símbol nacional", va dir.

Jair Domínguez li va oferir una senyera, però Soler la va rebutjar i va preferir utilitzar un dispensador de mocadors de paper amb la bandera catalana. Després de mocar-s'hi, Domínguez li va oferir una de les urnes de l'1-O perquè hi llencés el mocador. "Així ofens més", li va dir el col·laborador. Finalment, però, Soler va donar el mocador a una persona del públic.