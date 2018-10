La justícia accepta el recurs d''El País', que no haurà de rectificar l'article crític contra TV3

'El País' no haurà de rectificar l'article "Una setmana veient només TV3", publicat el novembre de l'any passat i en què l'autor criticava la cadena pública catalana. Segons informa el mateix diari, l'Audiència Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d'apel·lació del rotatiu contra la sentència que havia emès l'11 de gener el jutjat de primera instància número 20 de la capital catalana, que obligava 'El País' a publicar la rectificació que havia demanat TV3.

L'Audiència considera "indiscutit" que el text en qüestió "no és un article d'informació, sinó un text d'opinió o crítica en el qual el seu autor va fer una valoració o anàlisi crítica sobre el biaix polític i ideològic que va apreciar en la programació de la cadena pública TV3 durant una setmana de veure-la", i en conseqüència assenyala que "resulta totalment improcedent rectificar paràgraf per paràgraf un article que és una crítica en la qual s'aboca una opinió personal". " Si s'admetés rectificar les crítiques amb el pretext de rebatre suposats fets entorn del que es critica s'estaria soscavant tot un gènere periodístic, perquè no es podria criticar un llibre, una pel·lícula o una competició esportiva", conclou la sentència, segons recull 'El País'. En cas contrari, diu el tribunal, es "restringiria greument el dret constitucional a la llibertat d'expressió".

En aquest sentit, els magistrats sostenen que, en la seva petició, TV3 " invoca que determinats fets són inexactes", però creuen que "amb la rectificació que volguda es pretén, més que no pas rectificar un fet, completar el que es considera incomplet, reescrivint l'article d'opinió d'un periodista per arribar a una conclusió totalment oposada a la que va voler expressar".

L'article original, publicat el 12 de novembre i signat des de Madrid per Íñigo Domínguez, afirmava, per exemple, que TV3 "prioritza la causa comuna independentista en els seus informatius", utilitza "nens polititzats" per fer "propaganda" i suspèn programes satírics "quan no ve de gust fer broma". Entre altres coses, el text acusava TV3 d'haver aportat "només valoracions polítiques" sobre la vaga del 8 de novembre del 2017, d'haver distingit, en l'informatiu infantil 'Info K', entre "la policia catalana, bona, i l'espanyola, dolentíssima", d'haver amagat la fugida d'empreses de Catalunya o d'haver informat només "de passada" sobre la "retractació" de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, durant la seva declaració al Tribunal Suprem.

Cinc dies després, el director de TV3, Vicent Sanchis, va enviar una carta a Antonio Caño, aleshores director del diari, per fer-li notar que l'article incloïa "fets inexactes", i li adjuntava un text que corregia, punt per punt, cadascuna de les acusacions. Sanchis demanava que el diari publiqués aquesta rectificació, cosa que no va fer. Per aquest motiu la cadena va decidir recórrer a la via judicial per obligar el diari a rectificar.

Al gener la justícia va donar la raó a la cadena i va obligar 'El País' a publicar la rectificació enviada per Sanchis, tot i que, com destaca el diari, la sentència deixava clar que no entrava a "analitzar la veracitat de les informacions" i no suposava que "la informació publicada sigui incerta o no veraç", sinó que simplement" apel·lava al "dret de l'al·ludit a oferir-ne una visió diferent". 'El País', però, no va publicar la rectificació, i a més va reaccionar tornant a publicar l'article, acusant TV3 d'"atacar la llibertat d'informació" en un editorial i presentant un recurs a l'Audiència, que ara ha estat acceptat.

Segons 'El País', aquesta decisió ja no es pot recórrer, tot i que TV3 està estudiant si seria possible plantejar un recurs de cassació. A més, el tribunal obliga la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a assumir els costos del procediment judicial.