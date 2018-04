La justícia alemanya descarta la rebel·lió per l'absència de violència i deixa Puigdemont en llibertat, i quatre notícies més

1.

Alemanya rebutja la rebel·lió i deixa Puigdemont en llibertat sota fiança. Els jutges no veuen violència i només deixen la porta oberta a l’extradició pel delicte de malversació.

Què implica la decisió de la justícia alemanya per al president? L’extradició per malversació es podria allargar dos mesos i no podrà ser suspès com a diputat.

‘Rebellion kaputt’. Llarena queda en una situació pitjor que al desembre. L'anàlisi d' Ernesto Ekaizer.

L’Audiència jutjarà Trapero per organització criminal i sedició. Lamela també processa Pere Soler, Cèsar Puig i la intendent Teresa Laplana.

La fiscalia obre diligències pel cas del màster de Cifuentes. Una de les professores del TFM declara que no va signar l'acta, segons 'El País'.