El líder de Vox, protagonista del 'Sense ficció' d'avui

TV3 emetrà aquest dimarts a la nit (21.55 h), al 'Sense ficció', el documental ' Vox, la ambición de Santiago Abascal', que fa un retrat del president del partit d'ultradreta que diumenge va aconseguir entrar al Parlament andalús amb 12 escons. La cadena justifica el canvi de programació, decidit a última hora, per l'actualitat política i per la seva "missió de servei públic". 'Vox, la ambición de Santiago Abascal' és una producció de la televisió pública basca que es va estrenar aquest diumenge a ETB 2 a l'espai de documentals '360º', que recentment ha ofert reportatges de gran impacte com el que posava el focus en els negocis de la monarquia i el que investigava les tortures policials a Espanya.

El treball, dirigit per Eider Hurtado, explica qui és Santiago Abascal i es pregunta "quins interessos el van empènyer a abandonar Euskadi i traslladar-se a Madrid per forjar una carrera política basada en la radicalitat". La periodista entrevista Abascal i recull el testimoni d'altres líders polítics que l'han conegut de prop com Borja Sémper, president del PP de Guipúscoa i membre de les Noves Generacions. També hi participen exdirigents de Vox que asseguren que van rebre amenaces, i que contribueixen a crear un retrat del líder de la formació, a qui defineixen com a "oportunista". A més, l’equip del reportatge segueix Abascal durant un míting a València que "revela el perfil dels seus militants".

D'altra banda, 'Vox, la ambición de Santiago Abascal' aprofundeix en el finançament del partit, en les sospites sobre el seu origen i en els vincles amb organitzacions d'extrema dreta com la mexicana El Yunque. En aquest sentit, el documental assenyala que Vox rep el suport de grans empreses espanyoles, mitjans de comunicació i grups de pressió estrangers.

L'emissió del reportatge desplaçarà fins a les 23.10 'A punt de fer tard', el documental sobre el canvi climàtic conduït per Leonardo DiCaprio que estava previst que s'emetés just després del 'Telenotícies'. Pel que fa a 'Gràcies per la pluja', que havia de completar l'oferta d'aquest dimarts del 'Sense ficció', de moment no s'emetrà.