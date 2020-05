La Marató del 2019 tanca amb el segon marcador més alt de la història

14.053.915 euros. És la recaptació definitiva de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio del 2019, dedicada a les malalties minoritàries, segons ha revelat aquest divendres al migdia la Fundació La Marató de TV3. Es tracta del segon resultat més alt de les 28 edicions que s'han celebrat fins ara del programa solidari, només per darrere dels 15.068.252 euros aconseguits l'any passat.

El programa, emès el 15 de desembre, es va acabar amb un marcador final de 9.404.256 euros. Aquella era la quarta xifra més alta de la història, a molt poca distància de la tercera. Si finalment s'ha aconseguit arribar fins al segon lloc del rànquing històric ha sigut gràcies als 4,6 milions que es van incorporar al marcador entre el final del programa i el 31 de març, quan es va tancar definitivament el termini per fer aportacions. Es tracta de l'increment més gran de la història del programa, i ha permès superar tant l'edició del 2013 (que va passar de 9.550.109 euros a 11.848.986) com la del 2012 (que va créixer de 10.113.152 a 12.387.634 euros).

Gràcies als més de 14 milions d'euros assolits en aquesta última edició, La Marató ha superat ja la barrera dels 200 milions d'euros de recaptació acumulada des del seu naixement, el 1992. En concret, ha recollit 201.990.291 euros, mitjançant els quals s'han pogut finançar 872 projectes de recerca sobre un ampli ventall de malalties. Els diners aconseguits aquest any es destinaran a la investigació sobre malalties minoritàries. 228 projectes de recerca es van presentar a la convocatòria d'ajudes celebrada entre el febrer i el març. Actualment aquestes iniciatives s'estan avaluant i durant el tercer trimestre del 2020 s'anunciarà quines han sigut les més ben valorades i, per tant, rebran part dels diners recaptats.

Rècord de recaptació i de participació

La Marató del 2019 va estrenar un nou format itinerant, que va portar el presentador, Quim Masferrer, a Olot, Tàrrega i Reus abans d'arribar a Barcelona, des d'on es va emetre l'últim tram del programa. Jordi Basté, Mònica Terribas i Josep Cuní van acompanyar Masferrer en cadascuna d'aquestes tres seus. A les gairebé 18 hores d'emissió televisiva s'hi van sumar també sis hores de ràdio, conduïdes per Roger Escapa. "Amb l’edició de les malalties minoritàries, que són malalties molt desconegudes pel seu elevat nombre i complexitat, La Marató va evolucionar per acostar-se més que mai a totes les persones que la fan possible, arreu del país, en una gran col·laboració pública. Aquest esforç ha rebut una resposta excepcional per part de la ciutadania de Catalunya i volem agrair moltíssim cada gest, cada donatiu, cada acció de solidaritat, que avui culmina en aquest marcador definitiu", ha dit Núria Llorach, presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de la Fundació La Marató de TV3.

Més enllà de l'elevada xifra de recaptació, de l'edició d'aquest any destaquen també altres dades com les 4.014 activitats populars celebrades arreu de Catalunya (també un rècord històric), en les quals van participar més d'un milió de persones; les 5.707 xerrades divulgatives organitzades en escoles, biblioteques i centres cívics (també, més que mai), o els 3.400 voluntaris que van atendre les trucades per rebre els donatius.

El 2020, contra el coronavirus

Per a l'edició d'aquest any, la Fundació La Marató de TV3 ha escollit com a tema el SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la covid-19. Inicialment s'havia anunciat que el programa se centraria en les malalties mentals, però l'esclat de la pandèmia va portar els organitzadors del programa a prendre la decisió inèdita de canviar la temàtica, " davant de la necessitat urgent d'avançar en la recerca d’aquesta nova malaltia". A canvi, la salut mental serà el centre d'atenció de La Marató de l'any que ve, coincidint amb la 30a edició del programa.

La Marató del 2020 s'emetrà el 20 de desembre, però de moment no s'ha anunciat qui la presentarà.