'El Ministerio del Tiempo' tornarà a TVE el 2020

Televisió Espanyola encara no dona per acabat 'El Ministerio del Tiempo'. El nou director de continguts de la cadena pública, Fernando López Puig (que ocupa el càrrec des de la setmana passada, després d'uns anys com a responsable de l'àrea de ficció i cinema), ha explicat en una entrevista al diari 'Abc' que la sèrie reapareixerà l'any que ve amb nous episodis. "Treballem en les 'bíblies' de la quarta temporada i volem reunir tot l'equip altra vegada. Serà molt divertida", promet el directiu.

La sèrie, creada per Javier i Pablo Olivares, es va estrenar el febrer del 2015, i va tenir una segona temporada l'any següent. Malgrat les bones crítiques que va rebre i la fidelitat dels seus seguidors (encara que les xifres d'audiència mai no van ser extraordinàries), TVE va dubtar molt abans d'atorgar-li una tercera temporada. Javier Olivares fins i tot la va arribar a oferir a altres cadenes, però finalment un acord entre la televisió pública i Netflix va permetre que la ficció fos renovada. Els nous episodis van veure la llum el juny del 2017 i es van allargar fins al novembre d'aquell any.

El futur de la ficció havia quedat en l'aire fins ara, però finalment, un any i mig després de l'última emissió, se'n prepara el retorn. De totes maneres, encara caldrà esperar com a mínim un any més per descobrir els nous episodis.