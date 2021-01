‘Arrels’, una nova revista sobre el món rural que torna

L’any s’enceta amb una novetat editorial en català: la revista Arrels, dedicada a la ruralitat. Es tracta d’una publicació trimestral, editada pel grup SOM –responsable de capçaleres com Descobrir o Sàpiens–, que combina articles de fons amb consells i idees per a un dia a dia més autosuficient. Tot i que parla de la pagesia, la publicació ho fa més en clau de futur que de tradició i d’aquí que hagi adoptat el lema “El món que torna”. En aquest primer número, de més de 200 pàgines, el tema central és el bosc, i en el bloc d’opinió hi ha les firmes de Maria Climent, Gabi Martínez, Carme Martí, Vicente Guallart, Griselda Guiteras i Marc Casabosch, entre d’altres.

Arrels neix amb ganes de ser multimèdia, de manera que té una web (arrels.info) que vol ser punt de trobada de la comunitat i mercat de pagès en xarxa. I posa en marxa Ona pagesa, el primer podcast en català dedicat a la matèria, dirigit i presentat per Albert Mercadé.

La revista, que dirigeix el periodista Josep Sucarrats, es pot trobar als quioscos, les botigues Abacus i els supermercats Bonpreu.