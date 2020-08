Peyu i Jair Domínguez presentaran un programa a Catalunya Ràdio

Catalunya Ràdio estrenarà dilluns El búnquer, un nou programa conduït per Jair Domínguez i Peyu i que s'emetrà cada dia, de dilluns a divendres, entre les 22 h i les 23 h. "Volem que sigui un búnquer de l'actualitat i la política: com que n'estem una mica cansats, ens aïllem una mica del món i farem humor de coses que són més importants que la política", ha explicat Peyu aquest divendres a El matí de Catalunya Ràdio.

Els dos humoristes, que durant la temporada passada van fer parella al programa del canal de YouTube de TV3 Bricoheroes, estaran acompanyats de la professora de música i humorista Neus Rossell. "Necessitàvem una tercera persona que ens frenés una mica. Ella serà el nostre contacte amb l'exterior, i farà el que sap fer: cantarà, tocarà el piano...", ha avançat Peyu.

A més d' El búnquer (que també es podrà veure per YouTube), la nova graella que Catalunya Ràdio estrena dilluns inclou també altres programes nous, com Adolescents XL, conduït per Roger Carandell i l'equip d' Adolescents iCat. L'espai s'emetrà de 23 h a 24 h i està orientat als "adolescents grandets", aproximadament fins als 35 anys. A més, els dissabtes de 13 h a 14 h, Pau Guillamet conduirà Kids XS, un derivat del programa iCatKids però adreçat a nens de fins a deu anys.

Sense esports a la nit

Finalment, tal com havia avançat l'ARA, Catalunya Ràdio ha optat per prescindir dels esports a la franja nocturna. Abans de l'estiu ja s'havia decidit la cancel·lació d' El club de la mitjanit, que s'emetia de 23 h a 1 h, i ara aquesta franja quedarà en mans d' Adolescents XL i de La nit dels ignorants, que s'avança una hora i s'emetrà des de la mitjanit fins a les 2 h. Serà la primera vegada des del 1995, quan Jordi Basté va estrenar No ho diguis a ningú, que l'emissora pública no oferirà un programa esportiu al voltant de la mitjanit, un gènere que és gairebé omnipresent a la ràdio catalana i espanyola en aquesta franja.

D'altra banda, el Catalunya vespre quedarà reduït a només una hora, de 21 h a 22 h, amb Kílian Sebrià com a presentador. Fins ara, la segona hora del programa estava en mans de Laura Rosel, que dilluns debutarà com a presentadora d' El matí de Catalunya Ràdio.

Carles Porta i Maria Àngels Feliu

A més de les novetats que es podran seguir a través de la FM, Catalunya Ràdio té previst estrenar dos nous programes en format de podcast. Un és El segrest, un espai creat per Carles Porta que narrarà, en 25 capítols de 25 minuts, el segrest de Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot, que va estar captiva durant 492 dies entre el 1992 i el 1994. Segons Porta (que, a més, seguirà conduint Crims els vespres dels caps de setmana), és la primera vegada que s'explicarà "tota la història" del segrest des del punt de vista de la víctima.

D'altra banda, David Àvila es posarà al capdavant de Ja m'entens, un podcast de temàtica LGTBIQ+ que s'estrenarà a l'octubre i que vol parlar en profunditat i amb una mirada positiva sobre la realitat d'aquest col·lectiu.