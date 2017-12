Els pitjors titulars del 2017 ('The rest of the best')

260x366 Una paparra (no necessàriament de Santander) Una paparra (no necessàriament de Santander)

Saldo el meu deute i completo la llista de titulars pèssims d'ahir sobre el Procés amb d'altres que no tenen res a veure amb l'actualitat catalana, però que estan agermanats amb els primers per la manca de tacte o mesura. El cor, per exemple, n'és una font inesgotable: "María Patiño parla sobre la seva operació de pit: 'He decidit tenir més personalitat'" ('Vanitatis'). O bé: "Després de l'atemptat en el seu concert a Manchester, repassem els 'looks' més icònics d'Ariana Grande". Molt oportú, gràcies. Però també la premsa diguem-ne seriosa es permet filigranes com "Un capellà escocès demana pregar perquè el príncep Jordi sigui gai" ('La Voz de Galicia'). El xovinisme és un altre aliat de la mala titulació. El diari 'Alerta', de Santander, proclamava cofoi obrint ni més ni menys que la portada: "La paparra més antiga del món és de Cantàbria". Inseriria un acudit republicà, però temo les represàlies de la fiscalia.

Dels titulars estrangers m'agrada molt "Students get first hand job experience", del 'Pratt Tribune'. El periodista volia dir "Els estudiants reben de primera mà experiència laboral", però també es podia llegir com si digués "Els estudiants reben la seva primera masturbació manual". I, si parlem d'onanisme, com vam veure aquesta setmana 'El Español' és l'autoritat que tenim més a mà: "Es masturba en un avió, acaba sobre d'una passatgera i diu que és tos". Seguint amb les notícies de transcendència mundial, també podem rescatar aquest "Luz Cuesta Mogollón: la jove que es diu com el rebut de la llum", publicat per l''Abc'.

Però, com a mínim, un pot esbossar un somriure. No com el tòxic Alfonso Rojo, que va seguir empobrint la professió per culpa de titulars com "Colau 'dispara al clatell' de les víctimes de l'atemptat d'ETA a Hipercor". Per una collita del 2018 més honesta.