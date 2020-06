La plataforma HBO Max retira 'Allò que el vent s'endugué' pels estereotips racistes

La plataforma HBO Max, que actualment opera només als Estats Units, ha decidit retirar del seu catàleg la pel·lícula Allò que el vent s'endugué (1939) enmig de les protestes per la discriminació racial als Estats Units. El film, guanyador d'una desena d'Oscars, ha sigut objecte de crítiques durant anys pel retrat que fa de l'esclavisme i la població afroamericana.

Tot i que la plataforma ha decidit retirar la pel·lícula, des del servei asseguren que la cinta tornarà al catàleg properament però que ho farà acompanyada "d'una discussió sobre el seu context històric i una denúncia de les seves representacions racistes", ha explicat un portaveu de HBO Max.

" Allò que el vent s'endugué és un producte del seu temps i té prejudicis racials i ètnics que, malauradament, han sigut habituals en la societat nord-americana. Aquestes representacions racistes estaven malament abans i estan malament ara, i creiem que mantenir la pel·lícula al catàleg sense una explicació i una denúncia d'aquests elements seria irresponsable", ha detallat el portaveu. "Si hem de crear un món més just, equitatiu i inclusiu, primer hem d'entendre la història", ha afegit.

La decisió del servei arriba després que el guionista de 12 anys d'esclavitud, John Ridley, escrivís una carta oberta a Los Angeles Times en què demanava a HBO Max que retirés la pel·lícula de la seva oferta. "És una pel·lícula que glorifica el sud d'abans de la Guerra Civil nord-americana. És una pel·lícula que, quan no ignora els horrors de l'esclavitud, es dedica a perpetuar els estereotips més dolorosos sobre la gent de color", assegurava. Ridley explicava en la seva carta que no està a favor de la censura i que la seva proposta és que, un cop passat cert temps, la pel·lícula torni a estar disponible junt amb altres cintes que donin una imatge més real i completa de l'esclavitud i els Estats Confederats.

La pel·lícula protagonitzada per Clark Gable i Vivien Leigh no és l'únic contingut que s'ha retirat recentment d'una plataforma pels seus elements racistes. La BBC ha decidit eliminar de la seva aplicació les comèdies Little Britain i Come fly with me per la representació que s'hi fa de persones de color. "Els temps han canviat des que es va emetre Little Britain", ha explicat la cadena. La comèdia de Matt Lucas i David Walliams tampoc estarà disponible a Netflix, que l'ha retirat sense fer cap comentari.

Fa tres anys Lucas va reconèixer que actualment canviaria coses de la seva comèdia. "Si tornés enrere i fes de nou Little Britain, no faria bromes sobre transvestits ni interpretaria personatges negres", va explicar. "Bàsicament, no faria aquesta sèrie ara. La gent s'enfadaria. Fèiem una comèdia molt més cruel del que fem ara", va assegurar.