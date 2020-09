'Polònia' torna a TV3 la setmana que ve

Polònia torna a TV3 el 17 de setembre. Fonts de Minoria Absoluta, la productora del programa, han confirmat a l'ARA que aquesta és, finalment, la data fixada per a l'estrena de la nova temporada de l'espai d'humor, que d'aquesta manera es reincorporarà a la graella de la televisió pública coincidint amb l'arrencada del nou curs, malgrat que abans de l'estiu la cadena havia anunciat que, en principi, no reapareixeria fins al novembre.

El programa de sàtira política i la telenovel·la Com si fos ahir havien de ser els dos principals damnificats per "la caiguda dràstica dels ingressos publicitaris" que va provocar la crisi del covid-19 i que va obligar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a " revisar totes les partides de despesa en producció audiovisual" per poder "afrontar una previsió de tancament amb 15 milions d'euros menys per aquest concepte", segons va explicar la cadena pública al juliol. En paraules de Vicent Sanchis, director de TV3, Polònia i Com si fos ahir són els formats "que tenen el màxim pressupost" de tots els que emet el canal i, per tant, segons ell, era inevitable que les retallades els afectessin.

La cadena, doncs, va optar per escurçar la temporada dels dos programes i fer-la començar a principis de novembre, tot i que deixava la porta oberta a modificar aquesta data si "millorava la previsió d'ingressos". Al llarg de l'estiu no ha transcendit cap novetat en aquest sentit, però tot i així TV3 ha fet marxa enrere i ha avançat fins al setembre la tornada de tots dos programes. En el cas del Polònia, les emissions començaran la setmana que ve, el dia 17, ja que el prime time d'aquest dijous, dia 10, estarà reservat a la transmissió de l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.

Pel que fa al Com si fos ahir, a finals d'agost TV3 ja va revelar que les emissions es reprendrien el dilluns 21 de setembre, és a dir, només dues setmanes més tard que la data natural d'inici de la temporada, que hauria sigut probablement aquest dilluns, quan ja ha quedat completament configurada la resta de la graella diària del canal. Com que la sèrie haurà estat aturada durant més de mig any (l'últim capítol es va emetre l'11 de març, coincidint amb l'esclat de la pandèmia de covid-19), per al divendres 18 s'ha previst una emissió especial, en el seu horari habitual (15.50 h), que resumirà les trames i ressituarà els espectadors en el punt on van quedar interrompudes.