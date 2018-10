Un premi corona la trajectòria d’èxit de ‘Merlí’ a l’Argentina

Horacio Domínguez és un argentí que durant el Mundial de futbol d’aquest estiu es va atipar de fer-se fotos amb conciutadans seus que se’l trobaven per Moscou. No és futbolista, ni formava part de l’'staff' tècnic de l’'albiceleste', ni és (o, com a mínim, no ho era llavors) cap personatge conegut al seu país. Per què, doncs, tanta gent tenia interès a retratar-se amb ell? Perquè és clavat a Francesc Orella, i el confonien amb el protagonista de 'Merlí'.

La historia del argentino al que más fotos le piden en Rusia: ni Messi ni Sampaoli, un hincha idéntico a Merlí https://t.co/goaSKVvwjM pic.twitter.com/6VKTKejrFX — LA NACION Deportes (@DeportesLN) 20 de juny de 2018

L’anècdota demostra fins a quin punt la sèrie de TV3 ha triomfat en aquest país, on va arribar l’any passat a través de Netflix i on s’ha convertit en un veritable fenomen de masses, tot i que és impossible determinar quantes persones l’han vist, ja que la plataforma no ofereix dades d’audiència. “L’atracció del públic argentí per les sèries televisives arribades de la península Ibèrica a través de Netflix té en 'La casa de papel' un lideratge només aparent. Difícilment se sostindrà tant en el temps com ho està fent una altra sèrie arribada des d’Espanya. Amb molt menys soroll i bastanta més substància, la catalana 'Merlí' es va guanyar un lloc de privilegi (gairebé amb seguretat el més important) en la nostra escala de preferències cap a les ficcions espanyoles”, publicava a l’abril el diari argentí 'La Nación'.

Aquesta trajectòria d’èxit en el país americà culminarà dijous, quan 'Merlí' rebi el premi Inodoro Pereyra de plata en la categoria de producció independent de ficció. Els guardons, batejats en honor a un personatge de còmic, es lliuraran a la ciutat de Rosario en el marc del Festival Internacional de la Publicitat Independent. Precisament 'La casa de papel' rebrà el bronze en aquesta categoria, en què s’ha imposat la sèrie argentina 'El marginal'. “Em fa molta il·lusió, estic molt content”, reconeix el creador de 'Merlí', Héctor Lozano, en declaracions a l’ARA. I afegeix: “A l’Argentina estan bojos per la sèrie, és el lloc on més èxit ha tingut després de Catalunya. La reacció d’aquests espectadors ja és un premi”.

Lozano assegura que, pel to de la sèrie, sospitava que podria agradar a França i a l’Argentina, tot i que admet que “ha tingut més èxit del que pensava”. “Molts dels missatges que rebo venen d’allà. També en rebo d’aquí i d’Espanya, però no tants”, assegura, i explica també que molts d’aquests espectadors argentins li comenten que miren la sèrie en la versió catalana subtitulada.

Personatges influents

La fama que han assolit els actors de 'Merlí' a l’Argentina els ha dut a implicar-se en un dels debats polítics més tensos que ha viscut el país els últims mesos: el de la despenalització de l’avortament. Laia Manzanares (que interpreta l’Oksana, una mare adolescent), Carlos Cuevas (Pol), David Solans (Bruno), Júlia Creus (Mònica), Elisabet Casanovas (Tània) o Albert Baró (Joan) es van posicionar públicament, a través de les xarxes, a favor d’aquesta mesura (que finalment no es va aprovar). La premsa argentina se’n va fer ressò.

Però Netflix no només ofereix la sèrie a l’Argentina, sinó a tot el mercat llatinoamericà, i en països com Xile també ha tingut una acollida molt càlida, fins al punt que la Coordinadora d’Estudiants de Filosofia del país va demanar a Orella que donés suport a la seva campanya perquè aquesta assignatura formés part del currículum d’educació secundària. “Vull manifestar la meva solidaritat amb la vostra mobilització per aconseguir que no s’elimini la filosofia dels plans educatius dels centres d’ensenyament de Xile”, deia l’actor en el vídeo que va difondre l’entitat.

El llibre, entre els més venuts

L’èxit de 'Merlí' a Llatinoamèrica s’ha estès també a 'Quan érem els Peripatètics', la novel·la basada en la sèrie que Lozano va publicar a l’abril. Un mes després, el llibre va arribar al segon lloc de les llistes de vendes de ficció a l’Argentina. La primavera de l’any que ve Barcelona serà la ciutat convidada a la Fira del Llibre de Buenos Aires, i Lozano i Cuevas hi han estat convidats. “Pot ser un xou!”, avança el creador de la sèrie. Una altra anècdota evidencia que a l’Argentina l’actor no només és popular entre els joves: fa uns mesos l’intèrpret era a la llotja del Camp Nou durant un partit i al davant tenia assegut Jorge Sampaoli, que en aquell moment era el seleccionador de futbol argentí. Quan es va girar i el va veure, va quedar sorprès: “Però si ets el de 'Merlí'!”