La presidenta de la CCMA haurà de declarar com a investigada per haver emès la campanya de l'1-O

La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, haurà de declarar davant del jutge, en qualitat d'investigada, arran de l'emissió de la campanya institucional del referèndum de l'1 d'octubre a TV3 i a Catalunya Ràdio, segons informa la CCMA.

Llorach ja ha declarat anteriorment, tant davant del jutjat número 13 de Barcelona, que instrueix la causa de l'1-O, com al Tribunal Suprem, però ho havia fet només com a testimoni i no com a investigada.

El 13 de setembre de l'any passat, Llorach va rebre una notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la informava de la providència del Tribunal Constitucional que anul·lava el decret de mesures complementàries del referèndum i que l'advertia de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal", en què podria incórrer si col·laborava d'alguna manera en "la preparació o organització del referèndum". Un dia abans, la mateixa notificació (que afectava un miler de càrrecs públics catalans) també havia arribat al director de TV3, Vicent Sanchis. La televisió pública, però, va emetre la campanya de l'1-O per última vegada el dia 12 de setembre.