El programa d'Arús a La Sexta s'emetrà de 7.30 a 11.00

El nou programa d'Alfons Arús a La Sexta es titularà 'Arusitys' (amb un petit canvi respecte a l''Arucitys' que presentava fins ara a 8TV) i s'emetrà de dilluns a divendres entre les 7.30 i les 11.00, segons ha avançat aquest dilluns 'El Periódico'. Tal com s'esperava, doncs, l'espai ocuparà la franja matinal de la graella del canal d'Atresmedia, un horari en el qual Arús vol fer "el primer 'humorning show' de la televisió". "Seguirem el camí d'entreteniment que hem recorregut tots aquests anys, amb nous elements i prestant especial atenció a tot el que estigui passant en directe i sigui notícia", ha explicat el presentador al mateix diari.

Tot i que no ha donat detalls concrets dels continguts del programa, la descripció que n'ha fet Arús sembla indicar que al nou format hi tindran menys pes la informació del cor i l'actualitat televisiva (que eren el nucli de l''Arucitys' de 8TV) i en canvi hi guanyaran importància l'humor i l'actualitat. És un plantejament que recorda els 'morning shows' radiofònics, un gènere que el periodista ja coneix, després d'haver presentat 'Arús con leche' entre el 1986 i el 1994.

Amb l'estrena d'aquest nou programa, previsiblement a principis de setembre, Arús iniciarà una nova etapa televisiva després de 16 temporades a 8TV. El seu últim programa a la cadena del Grupo Godó es va emetre divendres passat.