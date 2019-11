RAC1 baixa però amplia l'avantatge respecte a Catalunya Ràdio

RAC1 continua sent l'emissora de ràdio més escoltada de Catalunya, amb 834.000 oients cada dia. Són xifres corresponents a la tercera onada d'aquest any de l'Estudi General de Mitjans (EGM), que s'ha fet pública aquest dimecres al matí i que ha atorgat a Catalunya Ràdio 563.000 seguidors diaris. El tercer lloc l'ocupa la Cadena SER, amb 345.000 oients.

En comparació amb les xifres de fa un any, RAC1 ha perdut 31.000 oients i Catalunya Ràdio 57.000. De fet, la SER, que guanya 14.000 seguidors, és l'única ràdio generalista que millora resultats a Catalunya, malgrat que els últims mesos han sigut molt intensos des del punt de vista informatiu: les enquestes que han donat lloc a aquests resultats es van dur a terme entre el 4 de setembre i el 12 de novembre, un període durant el qual es va publicar la sentència del Procés i es van celebrar eleccions generals. La televisió ha transformat la tensió política i social en grans audiències (TV3 va fer a l’octubre el millor resultat en 13 anys) però la ràdio no ha sigut capaç de capitalitzar-la.

Amb tot, Catalunya Ràdio tanca el 2019 amb una mitjana de 633.000 oients diaris, tenint en compte les dades de les tres onades. En aquest cas, el descens és de només 11.000 persones en comparació amb l'any passat, quan l'emissora pública va tancar el millor any de la seva història amb una mitjana de 644.000 seguidors. De fet, la dada anual del 2019 és la tercera més alta que ha aconseguit mai, després de la del 2018 i la del 2017. La mitjana anual de RAC1 és de 854.000 oients, i el descens aquí és més pronunciat, perquè la ràdio privada havia tancat el 2018 amb 909.000 seguidors de mitjana. La SER, per la seva banda, tanca l'any amb una mitjana de 339.000 oients, 9.000 menys que l'any passat.

Basté baixa però es distancia de Terribas

L'emissora del Grupo Godó consolida també el lideratge pel que fa al rànquing de programes. El món a RAC1, que presenta Jordi Basté, aconsegueix cada matí 631.000 oients, mentre que el seu principal rival, El matí de Catalunya Ràdio de Mònica Terribas, reuneix 430.000 persones. Els dos programes han perdut audiència respecte al novembre de l'any passat, però en surt més perjudicat el de l'emissora pública, que llavors tenia 498.000 seguidors. El món a RAC1, en canvi, només n'ha perdut 13.000, perquè el 2018 se situava en 644.000 oients. La distància entre tots dos, que fa un any era de 146.000 persones, supera ara els 200.000 oients.

El tercer en discòrdia a la franja matinal és l' Hoy por hoy de la SER, que és escoltat cada dia per 209.000 persones a Catalunya. L'aposta en català d'aquesta emissora, Aquí, amb Josep Cuní, tanca el seu primer any de vida amb 28.000 oients. Fa un any, aquest programa encara no apareixia a l'EGM, però a l'última onada que s'havia fet pública, la del mes de juny, va arribar als 40.000 oients.

Pel que fa a la resta de franges, La competència té 218.000 oients cada migdia (-19.000) i el nou espai de RAC1 Vostè primer, que presenta Marc Giró, s'estrena amb 148.000 seguidors, 12.000 més dels que tenia ara fa un any a la mateixa franja La segona hora. Mentrestant, a Catalunya Ràdio, L'apocalipsi (que, des del setembre, omple l'última hora d' El matí de Catalunya Ràdio) té 86.000 oients, i el Popap 74.000 (-4.000).

Catalunya Ràdio s'imposa entre les 14 h i les 16 h amb l'informatiu Catalunya migdia, que suma 136.000 oients (16.000 menys que fa un any) entre l'emissora principal i Catalunya Informació. A RAC1, l'informatiu 14/15 i l'esportiu Primer toc tenen, respectivament, 78.000 i 50.000 oients, mentre que el Tot és possible n'aconsegueix 73.000 (+4.000).

A la tarda, el Versió RAC1 arriba als 238.000 oients diaris, 15.000 més que fa un any, malgrat l'absència per motius de salut de Toni Clapés. A Catalunya Ràdio, l' Estat de Gràcia, se situa en 85.000 seguidors, 8.000 menys que fa un any, tot i que ha perdut una hora, perquè ara de 18 a 19 h la ràdio pública emet l' APM?, que té 45.000 oients. Per la seva banda, Islàndia iguala el seu màxim històric, amb 160.000 oients (37.000 més que el novembre del 2018), i el No ho sé es manté gairebé estable, amb 98.000 seguidors (en tenia 99.000). A la mateixa hora, el Tot costa és escoltat per 73.000 persones (-15.000), i el Ca talunya nit obté 66.000 oients (-7.000). Finalment, el Tu diràs de RAC1 reuneix cada nit 97.000 persones (-24.000), i El club de la mitjanit passa de 69.000 a 66.000, amb mitja hora menys. En el seu debut a l'antena de Catalunya Ràdio, Adolescents iCat obté 30.000 oients i és líder entre les 0.30 h i la 1 h de la matinada.

Caps de setmana repartits

Als caps de setmana, RAC1 i Catalunya Ràdio es reparteixen el lideratge de la franja matinal: la privada s'imposa els dissabtes i la pública els diumenges. Així, el Via lliure aconsegueix 394.000 oients el sisè dia de la setmana (-114.000), respecte als 322.000 d' El suplement (-21.000), però en canvi el programa de Roger Escapa puja fins als 431.000 seguidors els diumenges (+60.000) i supera el de Xavi Bundó, que en té 322.000 (-128.000).

A la tarda, el Tot gira s'imposa els dissabtes, amb 230.000 seguidors (+86.000), sobre el Superesports, que en té 150.000 (+36.000). Els diumenges, el programa de Catalunya Ràdio té 119.000 oients (-50.000), i el de RAC1 137.000 (-43.000).

Catalunya Ràdio també aconsegueix liderar amb alguns programes petits dels caps de setmana. És el cas de Crims, que amb 43.000 oients s'imposa entre les 21 h i les 22 h els diumenges; El divan, que té 34.000 seguidors els diumenges a les 22 h, i En guàrdia, amb 16.000 oients els diumenges a les 15 h. A RAC1, La primera pedra reuneix 23.000 persones els caps de setmana a primera hora; Amb molt de gust té 11.000 seguidors els diumenges a les 15 h, i Rac1ncentrat n'aconsegueix 101.000 les tardes dels caps de setmana.