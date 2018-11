El relat periodístic del mes clau del Procés, a la venda amb l’ARA

Què va passar dins dels despatxos del Palau de la Generalitat entre l’1 i el 31 d’octubre del 2017? Quins esdeveniments van conduir des del referèndum de l’1-O fins a la suspensió de la declaració d’independència del dia 10, la decisió (avortada a l’últim moment) de convocar eleccions, la votació del Parlament del 27 i la posterior divisió del Govern entre l’exili belga i la seu de l’Audiència Nacional? Qui i com va intervenir en aquests debats? I quin paper hi van jugar les institucions europees?

Aquestes i altres preguntes troben resposta a L’octubre. Del referèndum a la declaració d’independència. El mes clau del Procés, un llibre elaborat per l’equip de Política de l’ARA sota la coordinació del cap de la secció, Maiol Roger, i que es podrà aconseguir el cap de setmana que ve, juntament amb un exemplar del diari, per un preu de 7,50 euros. El llibre, editat per l’ARA, constitueix el primer número de la nova col·lecció A Fons, mitjançant la qual aquest diari té intenció de publicar a partir d’ara diverses obres que analitzin en profunditat, en forma de grans reportatges periodístics, alguns dels temes més destacats de l’actualitat política, econòmica i social.

“Un relat veraç i apassionant”

Al llarg de 130 pàgines, L’octubre fa un relat detallat d’uns dies que van ser claus en la història contemporània de Catalunya, en què la tensió política entre els governants catalans i espanyols va arribar al seu punt culminant després de set anys de Procés i que van acabar amb la República Catalana proclamada però no aplicada, el Govern destituït, les institucions catalanes intervingudes per mitjà de l’article 155 i les principals autoritats del país citades a declarar davant de la justícia per uns suposats delictes de rebel·lió, sedició i malversació que, finalment, comportarien l’ordre de presó preventiva per als consellers que no havien fugit del país.

“Entre l’1 i el 30 d’octubre del 2017 la història es va accelerar davant dels nostres ulls. És aviat per fer una anàlisi definitiva de què van significar aquells dies i on acabaran desembocant històricament, però ja podem fer una descripció periodísticament acurada dels fets fonamentals d’aquelles hores que van marcar les vides dels seus protagonistes”, assenyala al pròleg del llibre la directora de l’ARA, Esther Vera, que defineix el reportatge com “un relat veraç i apassionant” que fa “una descripció sistemàtica dels principals moviments dels actors de la primera línia del Procés després del referèndum”.

Per reconstruir amb el màxim de rigor les llargues (i tenses) negociacions entre els socis de Govern, els partits, les entitats sobiranistes i els intermediaris que van intentar buscar una sortida dialogada a la situació, els periodistes de la secció de Política de l’ARA han fet una trentena llarga d’entrevistes als principals protagonistes d’aquells fets, a partir de les quals s’ha elaborat el reportatge.

L’octubre es divideix en dues parts. La primera arrenca la matinada de l’1 d’octubre del 2017, quan milers de persones d’arreu de Catalunya van concentrar-se a les portes dels col·legis electorals per protegir l’arribada de les urnes i impedir que les forces policials els clausuressin, i s’acaba el dia 21, amb l’aprovació, en un consell de ministres extraordinari, de les mesures que s’enviarien al Senat per a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. En aquest primer tram s’explica, entre altres coses, com es va gestar el polèmic discurs del rei del 3-O, de quina manera es va pactar la suspensió de la declaració d’independència del dia 10, com l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, el 16 d’octubre, va frustrar els intents de diàleg, i com va ser la negociació entre el PP, el PSOE i Ciutadans per definir l’abast de l’aplicació del 155.

La segona meitat del llibre és el relat minuciós de l’última setmana d’aquell mes, un període políticament trepidant: comença el dia 25, quan el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, reuneix els líders independentistes per anunciar-los que ha decidit convocar eleccions a canvi que no s’apliqui el 155, i arriba fins al dia 31, quan el president, ja destituït, ofereix la seva primera roda de premsa des de Brussel·les, acompanyat dels consellers que també han marxat a l’exili. Aquesta segona part es basa en el reportatge Set dies d’octubre: les 140 hores que van canviar el Procés, que l’ARA va publicar el 29 d’abril.

“La crònica dels dies que segueixen l’1-O destil·la política pura -diu Vera-. Alguna estratègia, molta tàctica, petites i grans traïcions i pressions en tots els flancs i per tots els mitjans, incloent-hi de manera preponderant Twitter. En el caos, els principals actors es debatien entre el compliment d’un somni personal i col·lectiu, el compromís electoral, la por als maximalistes sempre disposats a assenyalar traïdors des d’una còmoda ortodòxia, la desconfiança mútua i amb l’Estat, la pressa i l’oportunisme”.