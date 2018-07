La renovació de la cúpula de RTVE s'encalla al Congrés per només un vot

La renovació del consell d'administració de Radiotelevisió Espanyola ha patit un revés inesperat aquest dilluns al Congrés. La cambra baixa havia d'escollir, en segona votació, els quatre candidats que faltaven per completar l'organisme, format per deu membres, però no ho ha aconseguit a causa de l'error de dos diputats. Els candidats necessitaven obtenir el suport de la majoria absoluta dels diputats, és a dir, 176, però només han rebut 175 vots favorables. El procediment per a la reforma exprés de la cúpula de la corporació estatal queda ara en via morta.

El decret llei, aprovat pel govern espanyol el 22 de juny i convalidat al Congrés la setmana passada, preveia que, dels deu consellers de RTVE, sis serien escollits per la cambra baixa, i els altres quatre pel Senat. El Congrés va completar la feina el 4 de juliol, però el Senat, on el PP té majoria, no va aconseguir nomenar els consellers que li corresponien, que havien de ser votats per dos terços de la cambra en primera instància o per majoria absoluta, però amb el suport de quatre grups, en la segona votació. El decret llei, però, ja preveia que si la cambra alta no se'n sortia, la responsabilitat d'escollir aquests quatre consellers passaria al Congrés, que va celebrar la primera votació la setmana passada i la segona aquest dilluns.

En la sessió que havia de ser definitiva s'esperava que els quatre candidats proposats per PSOE i Podem ( Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluis Micó i Juan Tortosa) rebessin el suport d'aquestes formacions i també el d'ERC, el PDECat, el PNB, Compromís, Coalició Canària i Nova Canàries, que ja havien votat a favor dels altres sis consellers. La votació, igual que les anteriors, era secreta i es feia mitjançant una urna, de manera que els diputats havien d'escriure en una papereta el nom dels candidats als quals donaven suport.

Dos dels membres de la cambra, però, s'han confós i han escrit el nom de Tomás Fernando Flores, el candidat a la presidència de RTVE, que ja va ser escollit com a conseller la setmana passada. L'ordre del dia preveia que si l'elecció dels consellers es completava amb èxit, després es procediria a l'elecció del president, la qual cosa pot haver motivat els errors. En tot cas, aquests dos vots han estat considerats nuls, i això, unit a l'absència d'un diputat del PDECat i una d'ERC, ha fet que els 179 vots previstes es quedessin en 175, un per sota de la majoria absoluta requerida.

La impossibilitat de nomenar aquests quatre consellers fa que, de moment, el nou consell no pugui prendre possessió i que tampoc no es pugui procedir al nomenament del nou president, que s'esperava que fos l'actual director de Radio 3, Tomás Fernando Flores. De fet, avui ja hi havia prevista la primera votació per al seu nomenament, que ha quedat suspesa, i tot apuntava que se'n faria una altra dimecres en la qual sortiria escollit per majoria absoluta. Tot això, però, ha quedat aturat.

Segons preveu el decret llei, ara el govern espanyol pot proposar el nom d'un administrador únic (que també haurà de ser validat pel Congrés) per posar-se al capdavant de RTVE fins a l'elecció d'un nou consell i un nou president mitjançant un concurs públic. El mecanisme es va activar la setmana passada i hauria de concloure com a molt tard a l'octubre. Mentre no es nomeni l'administrador únic, la corporació estatal continuarà dirigida pel consell anterior, que està en funcions i sense president des del 22 de juny, quan es va acabar el mandat de José Antonio Sánchez.