La repartidora de responsabilitats quan neva

Qui té la culpa del caos a l'autopista AP-6 pel temporal? Els diaris reparteixen culpes com qui escampa sal sobre la neu: uns cap aquí, altres cap allà. A veure. Diu 'El País' en portada: "Foment culpa la concessionària de l'AP-6". És a dir, Iberpistas, filial d'Abertis, OK. Però 'La Vanguardia' escriu en primera pàgina: "Allau de crítiques a Foment pel gran embús causat per la neu a Madrid". O sigui, el govern espanyol, d'acord. Espera, que 'El Mundo' entra en debat: "Foment i la concessionària es culpen del caos a l'AP-6". O sigui, tots dos i ningú. Mentre que per a 'La Razón' el tema és "Tempesta política pel caos a l'AP-6", que és una subtil manera de desplaçar el tema de l'àmbit de les responsabilitats i dur-lo al del politiqueig, és a dir, el 'teiatro'. L''Abc' opta per "La imprevisió converteix l'AP-6 en una ratera". Però... la imprevisió de qui? Dels conductors, que –tranqui que jo controlo– van desoir els avisos que feia dies que s'emetien? De la concessionària, que no va preveure tenir equips de neteja a punt i accessibles? Del govern espanyol, que no va adoptar mesures dràstiques abans que es formés aquell caos colossal? (Per cert, i sobre la concessionària: hi ha mitjans que fan veritables giragonses per evitar posar el nom d'Abertis en posicions destacades. Disposar de la marca Iberpistas, més neutra, els va de primera).

Sí que detecto un parell de consensos. El primer, a l'hora d'exonerar els conductors. Ho fan fins i tot diaris liberals, d'aquells que se suposa que haurien d'estar en contra del 'nanny state' i a favor de la màxima responsabilitat individual. El segon, quan diaris que solien ser antagònics, com l''Abc' i 'El País', coincideixen a recordar que Mariano Rajoy va exigir dimissions quan l'atzarosa neu a qui va armar el sidral va ser a Zapatero.