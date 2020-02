Els aspirants a presidir RTVE demanen que es desbloquegi el concurs

Després de més d'un any d'espera, els candidats a presidir Radiotelevisió Espanyola volen que es reactivi el concurs públic per escollir el nou consell d'administració de la corporació pública estatal. Segons ha avançat el portal Vertele, aquest dilluns a la tarda 15 dels 19 aspirants seleccionats pel comitè d'experts faran arribar un escrit a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per reclamar-li que "actuï amb la major celeritat i continuï prenent les decisions que li competeixen per poder avançar com més ràpid millor en el procés de selecció de candidatures".

En concret, els sol·licitants volen que Batet prengui "les mesures oportunes" perquè, "en el termini més breu possible", es constitueixi la comissió mixta de control parlamentari de RTVE i es fixi "el termini pertinent per resoldre amb la màxima diligència els assumptes" referents al concurs. Com recorden els candidats, el procediment està pendent de la resolució de les al·legacions que una vintena d'aspirants van presentar davant d'aquesta comissió el gener del 2019, després que el comitè d'experts hagués fet pública, al desembre, la seva llista de finalistes. La comissió, però, va quedar dissolta el març del 2019, quan es van convocar les eleccions generals del 28 d'abril, i encara no s'ha tornat a constituir.

Durant aquest any d'espera, la persona a qui els experts havien atorgat la puntuació més alta, la periodista Alicia Gómez Montano, va morir, de manera que la llista de 20 noms que el comitè d'experts va proposar al Congrés i al Senat perquè escollissin els 10 membres del futur consell ha quedat reduïda a 19 persones.

La reclamació dels candidats a formar part del consell perquè es completi el concurs se suma a la que van fer al desembre els membres del comitè d'experts i a la del consell d'informatius de Televisió Espanyola de fa dues setmanes. Mentrestant, l'administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, va posar el seu càrrec (que ocupa des de fa més d'un any i mig) a disposició del govern espanyol, que de moment li ha mantingut la confiança. Per la seva banda, PSOE i Podem van explicitar en el seu pacte de govern la voluntat de "millorar" el sistema del concurs públic, la qual cosa obre la porta a deixar desert el procediment iniciat l'estiu del 2018 i obrir-ne un de nou.