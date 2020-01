La “incertesa perpètua” de la RTVE de Mateo

La situació d’interinitat de Radiotelevisió Espanyola s’ha accentuat una mica més aquesta setmana: Rosa María Mateo, que des de fa 18 mesos comanda la corporació pública estatal com a “administradora provisional única”, ha posat el seu càrrec a disposició del govern espanyol. Fonts de l’executiu citades per Efe mantenen que “els òrgans de gestió de RTVE han de seguir treballant per garantir el servei encomanat”, i Mateo no ha sigut apartada del càrrec. En tot cas, si el seu lideratge ja tenia l’etiqueta de “provisional”, d’ara endavant encara ho serà més.

El febrer de l’any passat, Mateo es va comprometre a dimitir “immediatament” un cop constituït el nou govern espanyol, tal com li van recordar la setmana passada sis diputats del PP en un document que van registrar al Congrés. Finalment, Mateo no ha dimitit, però sí que ha fet saber que no oposarà resistència si es vol prescindir d’ella. Ho ha fet, però, davant del govern, tot i que el seu nomenament el va aprovar el Congrés (a proposta, això sí, de l’executiu). El decret llei que regula la creació del càrrec no estableix cap mecanisme per cessar-la abans del nomenament del nou consell d’administració mitjançant un concurs públic.

“Si el que volia era exercir pressió, el que havia de fer era dimitir, però no ha dimitit”, reflexiona en declaracions a l’ARA la presidenta del consell d’informatius de TVE, Yolanda Álvarez. “No és un moviment gaire clar. Ella s’ofereix per anar-se’n, però li diuen que continuï fins que no hi hagi un nou consell, que no sabem quan hi serà. Som en un carreró sense sortida, en una situació d’incertesa perpètua que influeix negativament en el funcionament de la corporació: aquesta provisionalitat ha afectat molt la falta de projecte, ens ha deixat sense inversions i canvis tecnològics que ens fan falta”, lamenta. La 1 va tancar el 2019 amb el seu mínim històric d’audiència a l'Estat.

Dilluns farà un any i mig que va començar aquesta “incertesa perpètua”, amb l’elecció de Mateo perquè dirigís la corporació estatal mentre no es resolgués el concurs. Ella mateixa va reconèixer que esperava ocupar el càrrec durant dos o tres mesos, però el concurs fa més d’un any que està embarrancat i sense perspectives d’arribar a bon port, si més no a curt termini.

El desembre del 2018, el comitè d’experts que va avaluar el centenar de candidats del concurs va fer pública la llista dels 20 noms més ben puntuats. Per completar el procés només faltava que el Congrés triés sis d’aquestes persones i el Senat quatre més, per formar un consell de deu membres. Però una allau de recursos (com a mínim una vintena de candidats van demanar que se’ls revisés la puntuació) i la dissolució de les Corts al març van paralitzar el concurs, que encara no s’ha reprès. Per complicar més la situació, la periodista Alicia Gómez Montano, que havia obtingut la nota més alta, va morir dissabte.

“Millorar el concurs”

A tot això cal afegir-hi que, en el seu pacte de govern, PSOE i Podem diuen que volen “impulsar la renovació del consell d’administració [de RTVE] millorant el sistema de concurs públic”, sense entrar en més detalls. I en l’entrevista que va concedir dilluns precisament a TVE, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va explicar que la seva “voluntat” és “parlar amb tots els grups parlamentaris per desbloquejar el nomenament del consell d’administració”.

“És una declaració d’intencions que no concreta ni terminis ni forma –critica Álvarez–. La sensació és que la urgència que nosaltres reclamem, ells no la tenen”. En aquest sentit, aquesta setmana el consell d’informatius va emetre un comunicat per “urgir a completar el concurs públic” i reclamar que “qualsevol canvi en aquest sistema sigui el més consensuat possible”. “Volem que s’instauri un mecanisme transparent, plural i despolititzat, que permeti que d’una vegada per totes el consell es triï amb criteris professionals i no ideològics. I volem que aquest model es protegeixi, per exemple amb una llei orgànica, perquè sigui inamovible i es desvinculi RTVE dels canvis de govern”, diu la presidenta de l’organisme.

Mentrestant, la inestabilitat s’ha apoderat també del departament d’informatius de TVE: el càrrec de cap d’informatius està vacant des de l’1 de gener, arran de la dimissió de Begoña Alegría. L’havia de substituir Almudena Ariza, però hi va renunciar al considerar que el suport rebut en la consulta entre la redacció era massa baix. Les seves funcions les ha assumit interinament Enric Hernández, director d’Informació i Actualitat de la cadena.

Dos anys i mig esperant el concurs

22/06/2017

El Congrés aprova, amb 345 vots a favor i una abstenció, la proposició de llei impulsada pel PSOE per despolititzar el sistema d’elecció dels membres del consell d’administració de RTVE, que inclou la previsió d’un concurs públic per triar-los. L’aprovació de dues esmenes contradictòries provoca que el text digui, simultàniament, que el consell estarà format per nou i per dotze membres.

13/09/2017

El Senat, amb l’única oposició de Ciutadans, aprova la llei amb esmenes: fixa en 10 el nombre de cadires i obre la porta a un acord PP-PSOE per a l’elecció dels consellers en segona votació.

21/09/2017

Aprovació definitiva de la llei al Congrés. S’elimina l’opció del pacte PP-PSOE i es fixa un termini de tres mesos perquè les cambres defineixin les normes del concurs.

14/12/2017

Es constitueix el grup de treball que ha de definir les bases del concurs, només 17 dies abans que s’acabi el termini per aprovar-les.

21/03/2018

PSOE, Cs i Podem pacten un mecanisme per al concurs. El PP s’hi oposa.

26/04/2018

Les meses del Congrés i del Senat, controlades pel PP, rebutgen la proposta de bases del concurs.

02/06/2018

Pedro Sánchez pren possessió com a president del govern espanyol, després de guanyar la moció de censura contra Mariano Rajoy.

07/06/2018

El PP accepta la nova proposta de bases del concurs, que introdueix modificacions proposades pels lletrats del Congrés a instàncies de la mesa. PSOE i Podem s’hi oposen, perquè dona a PP i Cs el control del comitè d’experts que ha d’avaluar els candidats.

19/06/2018

La mesa del Congrés aprova, amb els vots de PP i Cs, les bases del concurs.

22/06/2018

540x343 José Antonio Sánchez / BALLESTEROS / EFE José Antonio Sánchez / BALLESTEROS / EFE

Acaba el mandat del consell d’administració de RTVE presidit per José Antonio Sánchez. La presidència passa a ser rotativa entre els consellers en funcions. El govern espanyol aprova un decret llei per escollir, en 15 dies, un consell d’administració interí. El decret modifica les bases del concurs i recupera la proposta inicial del PSOE, Podem i Cs.

02/07/2018

PSOE i Podem pacten els noms dels 10 membres del consell interí, que ha de ser presidit per Tomás Fernando Flores, director de Radio 3.

16/07/2018

540x343 Tomás Fernando Flores / RTVE Tomás Fernando Flores / RTVE

El Congrés, amb dues absències i dos vots erronis, tomba la candidatura liderada per Flores per només un vot.

17/07/2017

Les meses del Congrés i el Senat convoquen el concurs públic.

19/07/2018

El govern espanyol proposa Rosa María Mateo com a administradora única de RTVE, una figura provisional prevista pel decret llei com a recurs d’urgència per si fracassava l’elecció d’un consell.

27/07/2018

El Congrés aprova, en segona votació, el nomenament de Rosa María Mateo. Tres dies més tard, pren possessió.

30/07/2018

Es crea el comitè d’experts que ha d’avaluar els candidats del concurs.

17/08/2018

El comitè d’experts publica els barems per avaluar els aspirants, 17 dies després que s'hagi tancat el període de presentació de candidatures.

18/09/2018

El comitè publica la llista d’admesos, que inclou 92 dels 103 candidats.

18/12/2018

Es publica la llista dels 20 candidats més ben valorats pels experts. El Congrés i el Senat n’han de triar deu perquè formin el nou consell. Una vintena de candidats presenten recursos (encara pendents de resolució) perquè se’ls revisi la puntuació.

05/03/2019

Es dissolen les Corts per la convocatòria d’eleccions generals el 28-A.

16/12/2019

El comitè d’experts demana per carta al Congrés que culmini el concurs.

30/12/2019

PSOE i Podem presenten el seu acord de govern, que parla d’"impulsar la renovació del consell d’administració [de RTVE] millorant el sistema de concurs públic”.

18/01/2020

540x343 Alicia Gómez Montano / RTVE Alicia Gómez Montano / RTVE

Mor Alicia Gómez Montano, la candidata més ben valorada del concurs.

22/01/2020

Rosa María Mateo posa el seu càrrec a disposició del govern espanyol.