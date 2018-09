La sèrie ‘Estoy vivo’ tindrà ‘remake’ nord-americà

La cadena nord-americana CBS ha encarregat una adaptació del ‘thriller’ fantàstic 'Estoy vivo', que actualment s’emet a La 1. Segons avança la publicació 'Deadline', la nova sèrie es titularà 'Far Rockaway' i tindrà com a protagonista un policia de Nova York que, després de ser assassinat, té l’oportunitat de reviure en el cos d’un altre policia. L’objectiu d’aquesta segona vida és trobar l’home que el va matar i, de passada, ajudar la seva família a superar la seva mort. Un dels responsables d’adaptar la ficció espanyola serà Alex Kurtzman i la seva productora, Secret Hideout. Un dels últims projectes de la companyia ha sigut 'Star Trek: Discovery', la nova sèrie de la franquícia de ciència-ficció que aquí es pot veure a través de Netflix.

'Estoy vivo', que ha estrenat la segona entrega aquesta setmana, és un dels grans èxits de TVE. Creada per Daniel Écija –responsable de ficcions com 'Médico de familia' o 'Águila Roja'– i protagonitzada per Javier Gutiérrez i Alejo Sauras, va acomiadar la primera temporada amb 2,4 milions d’espectadors i una quota del 14,6% en el conjunt d’Espanya.