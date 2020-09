Què cal veure a les plataformes? Les 7 estrenes imprescindibles de l'octubre

Amb la represa completa del curs televisiu, les plataformes reserven per a l'octubre algunes de les seves produccions més esperades, moltes de les quals s'han vist afectades per la crisi sanitària del coronavirus. Fem una selecció d'algunes de les propostes més interessants que s'estrenaran a les plataformes aquest mes, així com un apunt de les incorporacions més destacades als seus catàlegs:

'Fargo' (Temporada 4 - 1 d'octubre)

Movistar+

Després de l'ajornament de l'estrena a causa del coronavirus, arriba la quarta temporada de la sèrie d'antologia creada per Noah Hawley inspirada en l'univers dels germans Coen. En aquesta ocasió l'acció es trasllada a la ciutat de Kansas (Missouri) durant la dècada dels 50, quan dues grans màfies, la italiana i l'afroamericana, s'enfronten per controlar els negocis bruts de la població. Amb l'objectiu de mantenir una certa pau, els caps de cadascuna de les famílies, interpretats per Chris Rock i Jason Schwartzman, s'intercanvien els pares.

'The walking dead: world beyond' (Estrena - 5 d'octubre)

AMC

La franquícia The walking dead sembla que no tingui mai fi. AMC estrena aquest nou spin-off – el segon sorgit de la sèrie de zombis – que se centra en la primera generació de la civilització que va sobreviure a un món postapocalíptic. Ara els protagonistes són els més joves: dues germanes, l'Iris ( Aliyah Royale) i la Hope (Alexa Mansour), que deixen enrere la comoditat de casa seva per descobrir món. Durant l'aventura, en què aniran acompanyades per dos amics, s'enfrontaran a uns quants perills, tant vius com morts.

'La maldición de Bly Manor' (Estrena - 9 d'octubre)

Netflix

Després de l'èxit de La maldición de Hill House, Mike Flanagan busca tornar a espantar els espectadors amb una història gòtica ambientada a l'Anglaterra dels anys 80. Els protagonistes són Henry Wingrave, els seus nebots orfes i una jove professora nord-americana (Victoria Pedretti). Tots ells, juntament amb treballadors de la família, viuen a la mansió Bly, una casa plena de secrets que aniran descobrint a poc a poc.

'Antidisturbios' (Estrena - 16 d'octubre)

Movistar+

Precedida de les bones crítiques obtingudes al Festival de Sant Sebastià, on se'n va fer la presentació oficial, arriba la ficció creada per Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña sobre un grup de policies antidisturbis que s'enfronten a una investigació interna després que un desnonament acabi amb la mort d'un home. Els agents s'enfronten a una acusació d'homicidi involuntari. Vicky Luengo hi interpreta la Laia, una agent d'afers interns que s'obsessiona amb el cas.

'The undoing' (Estrena - 26 d'octubre)

HBO

Sis mesos més tard del que s'esperava a causa del coronavirus, la HBO llança aquesta minisèrie que compta amb el segell de David E. Kelly, responsable de Big little lies. Nicole Kidman hi interpreta Grace Sacks, una psicòloga de Nova York que veu com la seva vida plàcida es trenca arran de la desaparició del seu marit (Hugh Grant). La investigació policial farà que la dona es plantegi quin és el seu grau de responsabilitat en el que ha passat.

'Utopia' (Estrena - 30 d'octubre)

Amazon

Gillian Flynn, autora de Perdida, s'atreveix a fer una nova versió de la sèrie de culte britànica Utopia (2013-2014) , una ficció que sembla pensada per a temps de pandèmia. Com a l'original, els protagonistes són un grup de fans d'un còmic anomenat Utopia que sembla tenir el poder de predir les amenaces a les quals s'enfronta la humanitat. La sèrie promet grans dosis de conspiranoia però assegura haver deixat enrere l'estètica impactant que va convertir el thriller britànic en un fenomen. La sèrie original es pot recuperar a Filmin.

'The mandalorian' (Temporada 2 - 30 d'octubre)

Disney+

La nova entrega del western galàctic no s'ha fet esperar gaire. Sis mesos després de la seva posada en marxa a Espanya, Disney+ estrena la segona temporada de The mandalorian, les aventures d'un misteriós caçarecompenses i Baby Yoda, personatge que ha causat furor entre els fans de La guerra de les galàxies. Tot i que la plataforma manté el secretisme al voltant de la nova entrega, sí que ha revelat que Rosario Dawson s'incorporarà al repartiment.

