Ciutadans qüestiona la pluralitat del ‘FAQS’

Tretze homes i tres dones, i la gran majoria pròxims al sobiranisme. Aquest és el recompte d’entrevistes polítiques emeses al Preguntes freqüents de TV3 durant el mes de febrer, segons ha denunciat aquest divendres la diputada de Ciutadans Sonia Sierra a la comissió parlamentària de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La llista de convidats en els cinc programes analitzats incloïa presos polítics (Jordi Turull i Jordi Sànchez), alguns dels seus advocats, Artur Mas, Xavier Sala i Martín, Marta Pascal i Jon Iñarritu, entre d'altres.

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha reconegut que la poca paritat de gènere no li sembla adequada i s'ha compromès a demanar a l’equip del programa que “prengui mesures” per canviar la situació. En canvi, pel que fa a la pluralitat política, ha reclamat que es tingui en compte tota la graella de la cadena, i no un sol programa, i ha argumentat que Lorena Roldán i Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Alejandro Fernández, del PP, han sigut convidats al FAQS però “no hi volen anar”. “És difícil establir pluralitats quan hi ha determinats representants polítics que no hi van”, ha lamentat.

El FAQS també ha sigut criticat per la participació setmanal de Pilar Rahola. Nacho Martín Blanco, de Ciutadans, l'ha qualificat de “ hooligan del separatisme” a qui TV3 posa “un púlpit perquè faci sermons”, en un espai que, segons ell, “degrada enormement” TV3. Però en aquest cas les crítiques han arribat també d’ERC: el diputat José Rodríguez ha advertit que les intervencions de Rahola, tant al FAQS com al Tot es mou, “semblen més una columna editorial que un espai d’opinió”, ja que no hi ha “contrast ni contrapesos amb visions alternatives”. “No és un espai que ens agradi”, ha reconegut Rodríguez, que, tot i així, ha deixat clar que no qüestiona “la pluralitat de TV3” sinó “un format concret d’una persona concreta”. Sanchis ha admès que la direcció ha rebut “observacions” sobre la participació de Rahola, algunes de dins mateix de TV3, però ha recordat que la periodista intervé com a “analista”, no com a tertuliana, i que “no té un oponent” al davant perquè, en aquest cas, es tractaria d’un debat, que és “un altre format”. En tot cas, ha indicat que aquest any la presència de Rahola s’ha reduït, “perquè no es pugui dir que hi ha un excés”: manté la participació setmanal al Preguntes freqüents, però al Tot es mou ja no hi surt cada dia, sinó només els dilluns i els dimarts.

D’altra banda, la comissió ha rebutjat una proposta de resolució de Ciutadans per impedir que la CCMA pogués tenir relacions contractuals amb la productora Triacom, implicada en un suposat cas de finançament il·legal de CDC l’any 2010 mitjançant factures falses de programes de TV3. JxCat i ERC han invocat la presumpció d’innocència de la companyia per oposar-se a la mesura. Ara mateix, la CCMA (que no està acusada de cap delicte) no té cap programa contractat a Triacom. L’únic vincle entre les dues empreses és un acord no remunerat per a una eventual explotació del programa Matriculats, emès el 2018.