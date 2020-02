TV3 atribueix la manca d’un documental sobre Pujol a la seva negativa a parlar

TV3 diu que no ha dedicat fins ara cap reportatge d’investigació als casos de corrupció que afecten Jordi Pujol i la seva família perquè l’expresident de la Generalitat s’ha negat a participar-hi. És l’argument que el director de la televisió pública, Vicent Sanchis, ha donat aquest divendres a la comissió de control parlamentari a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), en resposta a les preguntes sobre la qüestió que li havien formulat diputats de Ciutadans, el PSC, els comuns i ERC.

“Per què no s’ha fet un programa sobre Jordi Pujol? –ha explicat Sanchis–. Marca el llibre d’estil que en els programes hi ha d’haver contrast. Jo crec que tant els documentals com els reportatges tenen l’obligació d’oferir-ne. I quan en un tema la part principal, perquè és la part involucrada, la part acusada, no vol parlar, i alguns elements que estan al seu voltant tampoc, perquè tot això encara està sub judice i encara no s’ha fet el judici, podríem fer-ho i incomplir el llibre d’estil”, ha argumentat. Amb tot, la diputada de Catalunya en Comú - Podem Marta Ribas ha rebatut que si Pujol no vol parlar, “no cal que parli”. “Quantes vegades no s’han fet informacions sobre casos intentant que una font parli i, si no, parlen la resta?”, s'ha preguntat Ribas.

De tota manera, el director de la televisió pública ha insinuat, i fonts de la cadena ho han confirmat a l’ARA, que TV3 ha pres la decisió de no esperar més i començar a treballar ja en algun programa que posi el focus sobre la situació judicial de la família Pujol, ja sigui produint-lo internament o comprant-lo a una productora. “Nosaltres estàvem preparats per poder comptar amb alguns d’aquests testimonis en el moment que s’acabés el judici, però com que el judici encara no s’està fent, això s’està eternitzant, i si s’eternitza s’han de prendre mesures, que és el que estem fent ara”, ha dit Sanchis. També ha assegurat que “fa molt temps” que la cadena intenta entrevistar Pujol o fer “un programa específic” en què ell o la seva família parlin sobre aquesta qüestió. “Al senyor Jordi Pujol no se l’entrevista parlant de tots els seus afers i acusacions familiars i personals perquè no vol. Per nosaltres i per les productores no quedarà, perquè l’hi hem demanat no sé quantes vegades”, ha sentenciat.

En tot cas, el director ha desvinculat la decisió d’abordar finalment el cas Pujol de l’aprovació, fa 15 dies al ple del Parlament, d’ una resolució que lamentava que els mitjans públics catalans no havien programat “cap contingut específic sobre els casos de corrupció política, de frau i d’evasió d’impostos” que afecten Pujol i el seu entorn, malgrat que ja fa més de cinc anys que l’expresident va confessar que tenia diners a Andorra.

Un tema recurrent

Sanchis, però, ha negat que fins ara el cas s’hagués ocultat: “Resulta absolutament injust dir que, perquè no s’ha fet un documental o un 30 minuts, no s’ha parlat del tema. No hi ha cap altre tema d’actualitat en aquest país del qual s’hagi parlat més a TV3 que dels presumptes delictes de la família Pujol”, ha subratllat el director de la cadena. En aquest sentit, la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, ha recordat que el 3/24 i Catalunya Informació van emetre en directe la comissió d’investigació sobre el cas Pujol “durant els vuit mesos que va durar”, i ha detallat que els Telenotícies han dedicat “més de 180” peces informatives al cas, que “es va tractar de manera intensiva” en programes com Els matins o el Més 3/24 i que la situació de l’expresident apareixia citada als documentals Veritats de mentida i Las cloacas de Interior, emesos dins del Sense ficció.

Llorach ha negat, també, que des de la Corporació s’hagi intentat “blanquejar” la figura de Pujol donant-li veu, al llarg de les últimes setmanes, al reportatge Objectiu 0,7%, del 30 minuts, i al documental Mossos, llums i ombres, del Sense ficció. Sobre aquest aspecte, Sanchis considera “raonable” que Pujol pugui parlar sobre “temes que afecten la seva presidència”.