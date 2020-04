La comèdia rural valenciana ‘La forastera’ s’instal·la a TV3

TV3 estrena aquest dijous, a les 23.40 h, La forastera, una sèrie produïda per la televisió pública valenciana, À Punt, i que té com a protagonista la Lola (Maria Maroto), una jove valenciana que estava instal·lada a Barcelona però que ara ha de tornar a València per motius laborals.

El problema és que la seva mare, que va quedar vídua fa uns mesos, s’ha traslladat a un petit poble de muntanya. La Lola s’haurà d’adaptar a la vida en aquest nou entorn, on tots els veïns la miraran amb recel, ja que, malgrat que va néixer a València, la consideren una forastera catalana. Els contrastos entre la vida urbana i la rural, el pes de les tradicions i els estereotips sobre valencians i catalans són alguns dels elements que retrata aquesta comèdia rural produïda per Albena Produccions i Nakamura Films, i escrita i dirigida per Óscar Bernàcer.

La sèrie, emesa a À Punt la primavera de l'any passat, consta de vuit capítols de 50 minuts. La seva arribada a TV3 forma part d’un acord entre les dues cadenes per intercanviar-se continguts amb l’objectiu de poder farcir les respectives graelles en un moment en què el confinament dificulta la producció de nous programes.