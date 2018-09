L'unionisme va sondejar Cambridge Analytica per interferir en el 21-D, i quatre notícies més del dia

1.

L’unionisme va sondejar Cambridge Analytica per interferir en el 21-D. Hi va haver converses que no van fructificar perquè la consultora fes una campanya a les xarxes.

2.

El PP i Cs tomben a la mesa del Congrés la drecera del PSOE per evitar el veto del Senat als pressupostos. La dreta consuma la seva amenaça gràcies a l'aval de Pastor, i el PSOE demanarà una reconsideració.

3.

Puigdemont reclama un referèndum pactat i tutelat per Europa. L’expresident, que espera poder votar una oferta de l’Estat, descriu els seus plans al llibre ‘La crisi catalana’.

4.

“Els meus fills es pensen que el seu pare és astronauta”. Ryan Gosling encarna Neil Armstrong en la magnífica ‘First man’, dirigida per Damien Chazelle.

5.

El dissenyador Josep Font abandona Delpozo. En els 6 anys que ha sigut director creatiu de la marca, l'ha situat al capdavant del món de la moda.