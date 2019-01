260x366 L’‘Abc’ deixa de fer-se l’‘ofendidito’ L’‘Abc’ deixa de fer-se l’‘ofendidito’

Ho va dir el savi Ricky Gervais: no s’ha de confondre el tema d’un acudit amb l’objectiu de l’acudit. Això vol dir que un acudit sobre negres pot ser efectivament racista. Però també pot ser antiracista, perquè l’objectiu de l’acudit siguin els racistes o, més concretament, els ciutadans corrents que –de bona fe– respondrien que no en són, de racistes. El PP va difondre un vídeo on un nen explicava un acudit: “Estimats Reis d’Orient: la meva cantant preferida era Amy Winehouse i us la vau endur. El meu còmic preferit era Chiquito de la Calzada i us el vau endur. Només vull dir-vos que el meu president preferit és Pedro Sánchez”. Bé, és una gracieta de mal gust i no excessivament intel·ligent. Però res més que això. I és de mal gust que el PP es fes seu un vídeo on es parlava de la desaparició física del líder rival. Ara bé, anar a la fiscalia per això, com diu que farà el govern espanyol, és desproporcionat i pura gesticulació.

I aleshores hi ha l’'Abc', que hi dedicava la portada monogràfica: “El govern porta el PP a la fiscalia per repiular un acudit macabre sobre Sánchez”. Quina barra. Que sigui l’'Abc' qui entri en tromba contra això és ben cínic. Parlem del diari que, en primera pàgina, va titular: “El nou carnaval de Carmena ensenya els nens a enaltir ETA”. Parlaven d’aquell espectacle de titelles on apareixia una minúscula pancarta on es llegia ‘Gora Alka ETA’. L’afer, convenientment amplificat per la caverna, va comportar que el jutge de l’Audiència Nacional els tanqués a la presó sense ni tan sols haver llegit l’obra en qüestió. El diari que ha aplaudit totes i cadascuna de les mossegades al lliure discurs i la creació, des de Valtònyc a César Strawberry, ara ja no es fa l’'ofendidito' i critica la judicialització que ell mateix va afavorir. I, mentrestant, la llibertat d’expressió a Espanya es va fent petita, petita.