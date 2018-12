260x366 L’‘Abc’ troba l’Espanya real en un bombo L’‘Abc’ troba l’Espanya real en un bombo

Home, jo no dic que calgui ser Mr. Scrooge i considerar que la loteria és l’impost que grava la ignorància matemàtica. Però d’aquí a elevar el sorteig de la Loteria de Nadal a principal força cohesionadora d’Espanya... flac projecte nacional. Però així ho defensava l''Abc'. Primer, en una portada en què –aprofitant que el primer premi havia anat a parar a 46 províncies– s’hi llegia “Un gordo que hace feliz a toda España”. Però era a l’editorial on hi havia la teca. La foto és la de la clàssica sacsejada frenètica d’ampolla de cava per fer-ne sortir un guèiser escumós. Tenint en compte la cara extàtica del subjecte fotografiat i que l’ampolla –en el seu accelerat vaivé– ha estat capturada per la càmera just en el moment en què passava per davant de l’entrecuix, deixo per al lector l’anàlisi semiòtica de la imatge. I el text... Oh, el text! Sota el títol “Els actius de l’Espanya real”, se’ns diu que el sorteig “projecta la idea d’una nació que encara és capaç de celebrar de forma desinhibida la seva tradició”. En parla en termes d’identitat i suggereixen que Espanya està “al capdavant del món civilitzat” –supremacistes!– mentre defensen que, en dies com el del sorteig, “reapareix aquella Espanya real, habitualment callada”. Insisteixen després que és l'"Espanya real que reivindica els seus millors valors” i la que “treu al carrer la seva confiança en la nació”. Tot això a partir de treure boletes d’un bombo. També diu que “l’Espanya real no s’avergonyeix del seu passat”. Glups. En llatí en diuen 'excusatio non petita, franquistatio manifesta'.

Tot el text, com el doll de cava de la fotografia, esquitxava èpica nacionalista. I apel·lava a uns valors que, siguem francs, no van gaire més enllà de “Jo també compraré el número, no sigui el cas que els toqui als de la feina i jo sigui l’únic cornut que no”.