La Bundesliga s’enreda amb el VAR

Des de començaments de temporada, la Bundesliga ha introduït el videoarbitratge (VAR) amb l’objectiu de fer més justes i transparents totes les decisions arbitrals que poden afectar el desenvolupament d’un partit. Els detractors havien augurat que l’invent pertorbaria les celebracions dels gols fins que es confirmés la validesa de l’acció, que s’entorpiria el ritme de partit i que, tot plegat, tallaria la salsa del futbol, aquella mescla de debats acalorats, irritacions i ressentiments que sorgeixen en consumar-se les polèmiques habituals d’un partit. Però a Alemanya, la salsa pica més que mai. El VAR ha intensificat tant les discussions que la Federació Alemanya de Futbol (DFB) té ara un bon problema.

L’embolic és gros, perquè a més s’ha posat en relleu una lluita de poder en el col·lectiu arbitral alemany i la federació ha hagut d’apartar el director de projecte del VAR, Hellmut Krug, acusat de nepotisme i de diverses manipulacions. Aquest exàrbitre internacional s’hauria excedit en les seves funcions de supervisor del videoarbitratge i hauria intentat influir en les decisions dels videoassistents, per exemple a favor del Schalke -ell és fan d’aquest club-. La pressió que pateix la DFB és massiva arran també del que va destapar el rotatiu Kicker : la Federació va modificar els criteris d’intervenció del VAR a partir de la sisena jornada sense haver informat l’opinió pública. Fins i tot els clubs s’han queixat d’haver rebut a posteriori fins a tres cartes contradictòries de la DFB amb la pauta que se seguiria amb el videoarbitratge.

La comunicació d’aquest sistema ha sigut tan nefasta que hi ha entrenadors que aposten per la retirada del VAR després de la pausa hivernal. La DFB s’hi nega i ha reaccionat anunciant que posarà dos videoassistents per partit, de tal manera que els donarà més autoritat: mentre un revisa una acció controvertida, l’altre podrà continuar atenent plenament el transcurs del joc. I pel bé de la transparència, la Federació Alemanya no descarta permetre que es visualitzin les escenes polèmiques del partit a les pantalles de l’estadi, si bé la FIFA per ara ho desaconsella.

El videoarbitratge és molt valuós en altres esports com el tenis, l’handbol, l’hoquei herba, el bàsquet o l’esgrima. I també s’ha reivindicat com a útil a la Bundesliga, per molt renec ambiental que hi hagi. S’ha aplicat en una trentena d’ocasions en 11 jornades i la majoria de les decisions que ha pres el videoassistent han sigut correctes. Aporta justícia? Com a mínim és un ajut més per als àrbitres i contribueix a fer que sigui el rendiment dels equips i no els errors arbitrals el que decideixi un partit.