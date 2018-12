'El Español' i les comparacions de vestidor

'El Español' es vantava aquesta setmana de fer rècord d'audiència amb 36,9 milions d'usuaris únics. Esgrimia la xifra auditada per Comscore que, junt amb l'OJD, és un dels sistemes homologats a Espanya per certificar lectors digitals. El problema és que aquesta dada és relativament manipulable. L'expert en audiències José Ramón Fernández publicava un apunt en el qual destrossava el relat del mitjà de Pedro J. Ramírez al revelar uns quants trucs que ha fet servir per inflar les dades. Per exemple, redirigir trànsit cap al mitjà des de webs dubtoses. Si mirem des de quins dominis s'envien més lectors a 'El Español' n'hi ha dos que destaquen poderosament: vivatorrents.com i openload.co. Són pàgines web de descàrrega (pirata) de continguts. És a dir, que algú vol baixar-se una sèrie, es connecta a aquestes webs i, en una de les mil finestretes que se li obren, una li envia un clic a 'El Español'. De fet, i segons comprovava Alfredo Pascual, el 66% del trànsit del mitjà procedia de portals vinculats.

L'analista d'audiències també detectava un creixement brutal en el trànsit a través d'ordinadors d'escriptori, mentre que en el trànsit de mòbil, que apareix desglossat, es manté estable. Per comprendre aquest estrany fenomen val la pena saber que Comscore analitza les visites d'un panel de 46.000 usuaris, 40.000 dels quals naveguen des d'ordinadors de sobretaula. Per tant, si vols comprar trànsit i augmentar les possibilitats d'arribar a algú que et farà pujar la xifra auditada, el millor que pots fer és pagar només per visitants d'escriptori a una de les múltiples empreses que venen trànsit a l'engròs.

Les trampes que recull Fernández són bastant barroeres. Però es toleren. Mentre el sistema primi la quantitat per sobre de la qualitat, assistirem a aquestes ridícules converses de vestidor, amb milions d'usuaris en comptes de centímetres.