27/12: Repartir-se Espanya

LES ELECCIONS andaluses van deixar a la dreta espanyola una victòria amb aritmètica enverinada. Certament, més enverinada és la del PSOE. Però la dreta de tres caps es juga el seu futur a Espanya en la manera de pactar govern a Andalusia. Ciutadans i el PP no sumen prou. Necessiten Vox. Si governen gràcies al suport de Vox, estaran trencant amb els principis de les dretes europees, que rebutgen aliar-se amb l’extrema dreta. Si existís un electorat centrista a Espanya, cosa dubtosa, els castigaria per aquesta opció. Això seria especialment greu per a Ciutadans, que volia ser la dreta moderna. Però fins i tot deixant de banda l’efecte Vox, si Ciutadans fa president de la Junta algú del PP, quedarà caracteritzat a Andalusia com el partit comparsa, la crossa dels populars, i alimentarà la noció de vot útil per al PP. En unes zones de l’Estat, com Andalusia, Ciutadans serà la comparsa del PP, i en altres zones, com Catalunya, el PP serà la comparsa de Ciutadans. En un cert sentit, els dos partits es dividiran Espanya; aquí soc jo el fort i tu el feble, i allà al revés, però a tot arreu anem junts. És una bonica paradoxa: una dreta que té com a lema essencial la unitat d’Espanya, a l’hora de la veritat acabarà repartint-se-la.