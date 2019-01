20/01: Toros a Olot

LLEGEIXO QUE la Fundación del Toro de Lidia i altres entitats taurines volen fer una corrida a la fantàstica plaça d’Olot, i que ho plantegen com una mena de reconquesta taurina de Catalunya. Dono per ja fet el debat sobre els toros, en què des de fa temps tothom ja ha dit el que volia dir. No entro tampoc en la qüestió legal: l’anul·lació de la llei catalana que prohibia les corrides perquè el Constitucional considera que els toros són un bé cultural a protegir i promoure. Mirem-ho des d’un altre punt de vista. La plaça d’Olot és municipal i la gestiona l’Institut Municipal de Cultura. L’Ajuntament d’Olot, propietari de la plaça, no vol que s’hi facin toros. Ho ha consultat als ciutadans. ¿Es pot obligar algú a fer a casa seva una cosa que no vol fer? ¿Un propietari no té dret a decidir què es fa i què no es fa a casa seva? ¿Un ajuntament no té autonomia per decidir què es fa i què no a les dependències municipals? ¿Es pot fer en una ciutat una cosa que va contra la voluntat de la gent de la ciutat? Que sigui legal, si és que ho és, no ho converteix en obligatori. Per entendre’ns, caricaturitzem: si la Fundación del Toro de Lidia vol fer toros a Olot potser el que hauria de fer és presentar-s’hi a les eleccions. Més que exigir un permís.