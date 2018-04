Construir ponts d'entesa

Vivim temps de dubtes econòmics, desigualtats socials, precarietat laboral, devaluació salarial i de pensions, incerteses polítiques, bloqueig institucional, tensions socials, afebliment democràtic, limitacions a la llibertat d’expressió i de manifestació... Vivim dies difícils, els catalans i les catalanes.

El sindicalisme confederal ha de donar resposta a les necessitats socials de la gent amb una estratègia que canviï la correlació de forces a favor de la reivindicació laboral i social. La lluita contra la precarietat del mercat de treball i per la recuperació dels salaris i les pensions, l’organització de les noves formes de treball precari desregulat i desestructurat i la lluita contra la pobresa necessiten respostes unitàries del conjunt de la gent. Per això, des de CCOO entenem que ara és quan més hem de treballar per construir els ponts d’entesa entre bàndols diversos, per crear espais transversals polítics i socials, per reforçar l’articulació de la societat civil organitzada i representativa com a agent vertebrador del marc democràtic i defensar els valors que descansen en la solidaritat, la fraternitat i la igualtat social, en els valors democràtics.

L’Espai Democràcia i Convivència ha d’ajudar a establir el marc de diàleg imprescindible entre les forces polítiques catalanes per proposar amb força al govern estatal un procés de diàleg que reconsideri el marc territorial

Però les iniciatives socials requereixen compromisos polítics i marcs institucionals capaços de garantir l’exercici dels drets i portar a terme les mesures necessàries. En el marc de bloqueig institucional no és possible acordar polítiques i encara menys implementar-les. És necessari construir una normalitat política, deixar enrere un procés que ja s’ha acabat i obrir una nova etapa d’activitat parlamentària i exercici d’autogovern sense el 155, per fer polítiques socials i econòmiques de consens en resposta a les necessitats de la gent que pateix la precarietat i la desigualtat social, que empenyin l’economia per crear més ocupació i millor i que reforcin el maltractat estat del benestar de Catalunya.

Per això, en paral·lel a l’estratègia de mobilitzacions que portem a terme, hem reformulat l’Espai Democràcia i Convivència amb un grup molt representatiu d’entitats i organitzacions que representen el món del treball i la pagesia, el món cultural i l'esportiu, els joves, el sector educatiu i el cooperatiu no governamental. Organitzacions plurals en les opcions polítiques, diverses i representatives de la societat catalana, que són imprescindibles per construir ponts d’entesa. Avui cosir la societat catalana requereix esforços de molta gent diferent, molta generositat, molt compromís i molt diàleg i acords plurals i diversos.

L’Espai Democràcia i Convivència ha d’ajudar a establir el marc de diàleg imprescindible entre les forces polítiques catalanes per trobar punts d’acord en la situació nacional i proposar amb força al govern estatal i les forces polítiques de la resta d’Espanya un procés de diàleg polític que reconsideri el marc territorial de l’estat espanyol. S’han d’establir les condicions des de la normalitat institucional que afavoreixin una reflexió política i judicial proporcionada als fets derivats del Procés, que ajudin a identificar lideratges i interlocutors útils, que aclareixin les actuacions judicials i que ajudin a resoldre la situació política i personal de les persones que es veuen privades de llibertat.

CCOO treballem per construir una societat reforçada democràticament des de bases sòlides de drets socials, des del treball digne i des d’una societat educada que ens faci crítics i lliures, individualment i col·lectivament.