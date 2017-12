Mai sabrem la veritat

Entro al gimnàs i sento: “Què, en Froome?” Em fa mandra respondre i despisto un moment mentre ordeno les idees. Analitzem els fets: tercera setmana de la Vuelta 2017, Froome líder i li fan un test d’orina, com és lògic. És asmàtic (com el 10% dels esportistes d’elit i quasi el 20% dels ciclistes). Pel que explica l’equip i ell mateix, durant aquells dies, pateix símptomes severs i el metge li fa augmentar la dosi d’inhalador. Resultat: test positiu, que dobla el màxim permès de salbutamol, el principi actiu del Ventolin.

Dues coses a tenir en compte. Primer, segons els especialistes, el nivell d’excreció, de concentració en orina, d’aquest medicament pot variar segons la persona, el nivell de deshidratació, l’alimentació, altres medicaments o l’espai de temps entre la presa i l’anàlisi. Segon, ell argumenta que coneix bé les normes i que sabia que li farien controls cada dia. Llavors, per què una dosi tan alta?

Evidentment, ha generat opinions de tota mena. Valverde ha declarat que és sabut que el medicament està permès; de tota manera, troba exagerada la concentració. L’italià Nibali, que passaria directament a ser el vencedor de la Vuelta en cas de penalització de Froome, no és gaire partidari d’aconseguir victòries d’aquesta manera i no es mulla gaire. L’alemany Toni Martin, molt enfadat, sosté un possible tracte de favor cap al ciclista britànic i l’equip Sky.

Així que no és fàcil treure’n conclusions. D’una banda, tal com expressa Martin, no seria la primera vegada, tot i que ni de bon tros vull pensar que sigui el cas, que es facin tractes de favor; els interessos per tapar i descobrir casos de dopatge són altíssims i hi ha molts diners en joc. És ben coneguda la trama mafiosa que es va viure entorn del US Postal i del ciclista nord-americà Lance Armstrong. Molt lluny de creure que la situació de Froome i l’Sky pugui assemblar-s’hi, sí que el panorama actual dels casos de dopatge, tant els que acaben penalitzant com els que s’absolen, fa que, en la gran majoria, mai sabrem si són certs o s’han mogut per interessos molt concrets.

Només una dada final, a Froome se li va detectar una concentració de 2.000 ng/ml de salbutamol quan l’UCI (Unió Ciclista Internacional) n’accepta 1.000. En tractar-se d’una substància permesa, no implica suspensió directa, tot i així, depenent de com es resolgui, podria perdre la Vuelta. Ara mateix la pilota és a la seva teulada, hauran de demostrar científicament que l’alta concentració va ser una dosi terapèutica i esperar que l’UCI els hi accepti.